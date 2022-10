Ta technologiczna odsłona spodenek do jazdy na rowerze od CACT.US CORP i Nike ma jeszcze więcej miejsca do przechowywania – cztery zewnętrzne i dwie wewnętrzne kieszenie z personalizowanymi stoperami i uchwytami. Do tego zapewnia wygodę bez względu na to, gdzie Cię nogi poniosą.