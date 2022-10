„Podążaj za swoim światłem” i bryluj od rana do wieczora w klapkach Jordan, w których poczujesz pozytywną energię J Balvina i radość płynącą z realizacji marzeń. Wspaniała kolorystyka Celestine Blue stanowi doskonałe tło dla wypukłych wstawek i grafik z motywem chmur na pasku. Tęczowe detale (a do tego charakterystyczne logo J Balvin z uśmiechniętą buźką) skradną serce każdego przechodnia. Niezwłocznie zgarnij więc ten model. Wypróbuj go też po zmroku i przekonaj się, jakie wrażenie wywołuje niezwykle miękka, świecąca w ciemności pianka pod stopą.

Kod produktu: DR1330-413