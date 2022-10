Cena niedostępna

Model Nike x Off-White™ Blazer Low to połączenie multidyscyplinarnej i różnorodnej sportowo estetyki, która pozostaje wierna otwartemu podejściu Virgila Abloha do tworzenia i modyfikowania produktów. Badając archiwa Nike, Abloh zainspirował się kultowymi modelami do koszykówki, skateboardingu i biegów terenowych oraz spojrzał na ich kształty i cechy w zupełnie nowym świetle.

Łącząc różne dyscypliny sportowe i fasony, ten wyrazisty model Blazer Low stanowi kwintesencję stylu Abloha. W trakcie wspólnych sesji projektowych z zespołem projektantów Nike oraz wymiany pomysłów za pośrednictwem wiadomości tekstowych – jednej z ulubionych metod pracy Virgila – Abloh skupił się na „mieszaniu języków w celu stworzenia zupełnie nowego podpisu”. Projektant podkreślał, że można to osiągnąć właśnie wtedy, gdy pozornie niepowiązane ze sobą elementy w nieoczekiwany sposób tworzą całość. Efektem procesu myślowego Abloha i jego zespołu jest wyróżniający się zapiętek z tworzywa TPU, który czerpie inspirację z klasycznego kształtu pięty modelu Air Terra Humara. Aby zdecydować się na tak radykalne rozwiązanie, na pewnym etapie procesu projektowego Abloh zapytał wprost: „Czy możemy wtopić oryginalny element z modelu Humara w wulkanizowaną podeszwę?” Takie fantazyjne otwarcie się na nowe możliwości pozwoliło stworzyć nowe rozwiązania, a wraz z nimi ten wyjątkowy model Off-White™ Blazer Low.

Model ma charakterystyczne detale marki Off-White™️, w tym wyraziste dodatkowe sznurowadła, uchwyt z logo Swoosh, widoczną piankę na języku i dziurkowane elementy, co nadaje całości praktyczny wygląd w stylu DIY. Ten model sneakersów to owoc połączenia fachowego rzemiosła, wiedzy i zamiłowania do przekraczania wszelkich granic.

Kod produktu: DH7863-001