Kolor Infrared to symbol uwielbianego modelu, który zapisał się na kartach historii sneakersów i dodaje charakteru każdej stylizacji. Dzięki czerwonym elementom ta odsłona AJ4 przypomina o legendarnym fasonie, który po raz pierwszy pojawił się na parkiecie w 1989 roku. Elektryzujący neonowy kolor, który swoją popularność zawdzięcza innemu klasykowi zaprojektowanemu przez Tinkera Hatfielda, idealnie łączy się z różnymi odcieniami szarości, tworząc wyrazistą kompozycję, która pasuje niemal do wszystkiego. Wyjątkowe „skrzydełka” pozwalają wiązać sznurowadła po swojemu, czarne akcenty podkręcają kontrast i przyciągają wzrok do jaskrawych czerwonych detali, a amortyzacja Air zapewnia wygodę godną gwiazd. Dodaj sobie pewności siebie w modelu Air Jordan 4.

Kod produktu: DH6927-061