Buty AJ3 są idealne na każdą pogodę. Łączą klasyczny styl Jordan z aktywnością na świeżym powietrzu, co podkreślone jest przez najwyższej jakości skórę w kolorze Archaeo Brown czy wyraźnie fakturowane tkaniny. Kolorystyka inspirowana naturą ułatwia stylizację, a haftowane detale w obszarze palców i pięty nawiązują do znanego z oryginalnego modelu legendarnego nadruku imitującego skórę słonia. Do tego podszewka kołnierza z dzianiny i nie potrzeba już nic więcej, aby poczuć się błogo.

Kod produktu: DR8869-200