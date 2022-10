749,99 zł

Travis Scott – pochodzący z Houston w Teksasie artysta hip-hopowy i założyciel wytwórni płytowej – nie przestaje tworzyć nowych wersji ulubionego modelu AJ1 Low. Ta edycja pozostaje wierna miłości Scotta do odcieni ziemi i znoszonego wyglądu za pomocą postarzonej podeszwy środkowej, dopasowanych sznurówek i powłok ze skóry typu nappa. Skóra nubukowa doskonałej jakości oraz logo Cactus Jack na języku, lewej pięcie i wkładce stanowią akcenty, które przykują wzrok każdego. Logo Swoosh odwrócone tyłem do przodu to teraz charakterystyczny detal w projektach Scotta.

Kod produktu: DM7866-162