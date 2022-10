Dziedzictwo Virgila Abloha jest nadal żywe za sprawą modelu Air Force 1 Mid. Z okazji 40. rocznicy powstania butów AF1 projektant stworzył nową, futurystyczną wersję legendarnego fasonu.

Lekka i przewiewna siateczka ze wzorem przypominającym drewno nadaje butom funkcjonalny styl, a podeszwa zewnętrzna z kolcami stanowi bezpośrednie nawiązanie do filozofii ISPA, czyli „improvise, scavenge, protect, adapt” („improwizacja, poszukiwanie, ochrona i dopasowanie”). Jak zwykle Virgil zadbał o to, by inni również mogli wykazać się kreatywnością – do tradycyjnych sznurowadeł dodał drugi zestaw, który łączy się z linkami Flywire. Efekt: nowoczesna i eksperymentalna odsłona butów, które na przestrzeni lat zyskały ogromny szacunek i uznanie.

Kod produktu: DO6290-001