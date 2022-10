Masz już swój ulubiony kolor? To coś dla Ciebie. Seria „Color of the Month” pomoże Ci zaspokoić swoje potrzeby, jednocześnie celebrując mało znany fragment historii Nike – oryginalną serię „Color of the Month” z 1984 roku, która najprawdopodobniej uratowała model AF1 przed wyginięciem. Na początku nie było wiadomo, czy powstanie jego kolejna edycja, ale właściciele sklepów sportowych w Baltimore zauważyli, że AF1 sprzedaje się jak świeże bułeczki, i przeczuwali, że wkrótce stanie się on synonimem mody i kultury ulicznej. Poprosili więc o spersonalizowane wersje kolorystyczne, które mogliby sprzedawać w swoich sklepach. Reszta to już historia. Nową edycję wyróżniają nieskazitelne materiały i efektowna kolorystyka „Royal Blue and White”, które zapewniają znany i pożądany przez wszystkich pozaboiskowy styl. W zestawie znajduje się też szczoteczka do czyszczenia butów. Za każdym razem, gdy założysz ten model, pomyśl o wizjonerskich właścicielach sklepów w Baltimore, dzięki którym to wszystko się wydarzyło.

Kod produktu: DJ3911-101