979,99 zł

Yoon Ahn odświeżyła sekretne buty do gry w kosza, które od dawna chcieliście zobaczyć z powrotem na ulicach. Od najwyższej jakości skóry licowej po markowe detale, które dodają smaku Twojemu krokowi – model Air Adjust Force x AMBUSH® ma elementy, które sprawiają, że balansuje on między boiskiem a wybiegiem. Na śródstopiu zachowaliśmy wyjmowany pasek, który uczynił ten model legendą – możesz dzięki temu spersonalizować wygląd butów, aby nadać swojej stylizacji dodatkowy urok. Kolorystyka łącząca University Blue and Habanero Red będzie robić wrażenie w każdym miejscu.

Kod produktu: DM8465-400