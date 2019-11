Optymalne dopasowanie

Gross i jego zespół chcieli również ograniczyć wolną przestrzeń wewnątrz buta, by zapobiec ślizganiu się stopy i pozwolić Kyriemu robić błyskawiczne zrywy bez utraty energii. „Naprawdę sporo pracowaliśmy nad optymalnym dopasowaniem dla Kyriego, dzięki czemu but będzie lepiej reagował na jego ruchy”. Zespół inspirował się paskiem z modelu Kyrie 2, co doprowadziło do stworzenia wewnętrznego systemu wsparcia z niezwykle lekkich i mocnych linek Flywire. Następnie dodano pasek w przedniej części buta, który dodatkowo stabilizuje stopę.