Energia podczas każdego biegu

Nike Joyride zaprojektowano z myślą o dopasowaniu do każdego sportowca, na każdym etapie przygody z bieganiem. Dzięki tym butom Twoje nogi i stopy nie czują zmęczenia, a Ty masz ochotę na kolejny bieg – bez względu na to, czy wczoraj udało Ci się pokonać najdłuższą trasę w życiu, czy była to pierwsza przebieżka w Twojej karierze.