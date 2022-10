Czas na ćwiczenia Shake-Ups

Shake-Ups to seria gier, które wykorzystują klasyczne ruchy i ćwiczenia – wypady, brzuszki, pompki, krokodylki i wiele innych. „Kółko, krzyżyk i wykop”, gra w piłkę podczas robienia deski i wypady z poważną miną to sposoby na to, by poprawić siłę, równowagę i koordynację dzieci. Zobacz opisy ćwiczeń pod każdym filmem, by sprawdzić, o co w nich chodzi i jakie umiejętności pozwalają ćwiczyć.