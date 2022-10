Poczucie zażenowania z powodu stanika i piersi to ważny powód, dla którego dziewczęta rezygnują z uprawiania sportu lub nigdy nie zaczynają się nim zajmować. Skoro wszystkie mają taki problem, to czy warto się nim przejmować? Nie jesteś w tym osamotniona, więc nie pozwól, by odebrało Ci to chęć do zabawy. Ruszaj się bez ograniczeń, my zajmiemy się resztą.