Zawodnik NBA DeMar DeRozan o destygmatyzacji zdrowia psychicznego

W lutym 2018 roku gwiazdor NBA DeMar DeRozan zaszokował cały świat swoim tweetem: „Ta depresja mnie dobija”. Mimo że opublikował tę wiadomość pod wpływem impulsu, jej wpływ na stygmat związany ze sportowcami i zdrowiem psychicznym był ogromny. W tym odcinku DeMar dołącza do prowadzącej Jaclyn Byrer, aby opowiedzieć, w jaki sposób zmierzenie się z depresją pomogło mu odnaleźć ukojenie i uświadomiło całemu środowisku, że zdrowie psychiczne to priorytetowa kwestia. W podcaście koszykarz mówi też o trudnych lekacjach, które otrzymał w dzieciństwie, a także o radzeniu sobie z porażkami na parkiecie oraz śmiercią ojca. Gotowość DeMara do otwarcia się dała mu wiele zarówno podczas gry, jak i w pozasportowym życiu. Teraz wykorzystuje swoją platformę, aby pomagać innym sportowcom zabierać głos – a także wykształcać w przyszłym pokoleniu samoświadomość, pewność siebie i wyrozumiałość wobec samych siebie.