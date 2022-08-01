Przygotuj się do szkoły: wspieraj pozytywne nastawienie dzieci

Czy kiedykolwiek towarzyszyło Ci uczucie takiego zdenerwowania, że wydawało Ci się, jakby ludzie obok słyszeli bicie Twojego serca? Spocone dłonie i trzęsące się kolana utrudniają robienie rzeczy, na które masz ochotę?

To wszystko jest częścią presji, jaką odczuwa wiele dzieci chcących się wykazać.

Niezależnie od tego, czy chodzi o bieg na 100 metrów, taniec w szkolnym pokazie talentów, czy prezentację przed całą klasą, chęć zrobienia czegoś dobrze jest potężną siłą napędową – ale wiąże się z nią duża presja. Strach przed tym, że czegoś nie zrobimy dobrze, może być przytłaczający i przeszkadzać dzieciom w osiąganiu wyników na miarę ich oczekiwań.

Pomóc może rozmowa z nimi o ich uczuciach i uświadomienie im, że zdenerwowanie jest w porządku. Nerwy wynikają z tego, że zależy nam na tym, co robimy. Możemy powstrzymać narastające zdenerwowanie za pomocą prostej techniki.

Kiedy czujemy niepokój, nasz oddech zmienia się i bierzemy krótsze, ostrzejsze oddechy. To wyzwala naszą reakcję „walcz, uciekaj albo nie ruszaj się”.

Możesz temu przeciwdziałać, mówiąc dziecku, aby skupiło się na wydechu: wykonywało długie, powolne, kontrolowane oddechy. Pomoże to wprowadzić spokój, aktywując układ „odpoczynku i trawienia” w organizmie. W trakcie wydechu pomóc może wyobrażenie sobie, że wydycha się złotą nić, popychając ją coraz dalej w kierunku horyzontu aż do zaniku niepokoju.