Sprzęt piłkarski dla dziewcząt – Nike

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Przygotuj się do gry
Jeśli chodzi o uprawianie sportu, dziewczęta często potrzebują innych produktów niż chłopcy. Mamy przydatne wskazówki i produkty, dzięki którym dziewczęta będą mogły uprawiać sport i czerpać z niego radość, mając poczucie bezpieczeństwa, komfortu i wsparcia.
Podstawowe informacje o stanikach sportowych
Staniki sportowe są projektowane z myślą o aktywności i ruchu. Dobrze dopasowany stanik sportowy zapewni Ci wygodę i pewność siebie na boisku, korcie, macie i w każdym innym miejscu, w którym będziesz uprawiać sport! Oto jak znaleźć dla siebie idealny stanik sportowy:
Wybierz swój typ: większość staników sportowych dla dziewcząt mieści się w dwóch kategoriach: lekkie wsparcie i średnie wsparcie. Staniki z lekkim wsparciem są zazwyczaj wykonane z cieńszego, elastycznego materiału i mają wąskie ramiączka. Doskonale nadają się do aktywności, takich jak spacery, joga, rozciąganie czy balet. Staniki ze średnim wsparciem są natomiast grubsze i mają szerokie ramiączka. Ściślej przylegają do ciała i zapewniają piersiom wsparcie podczas aktywności o dużej intensywności, takich jak bieganie i skakanie.
Pomiar: mając na sobie stanik lub T-shirt, owiń miękką miarkę wokół klatki piersiowej w najpełniejszym miejscu i sprawdź długość. To obwód stanika pod biustem, który koresponduje z rozmiarem stanika, który chcesz przymierzyć. Nike korzysta z wykresu z rozmiarami, który znajdziesz online. Teraz musisz tylko dopasować swój pomiar do rozmiaru na wykresie. Przykładowo pomiar 73–79 to rozmiar M.
Przymierzanie: wybierz kilka modeli, aby zobaczyć, jak się w nich czujesz. Upewnij się, że ramiączka oraz pas pod biustem dobrze przylegają do ciała, ale nie są zbyt ciasne. Stanik powinien być dobrze dopasowany pod ramionami – materiał nie powinien odstawać ani się fałdować. Możesz się porozciągać, pobiegać lub poskakać, aby upewnić się, że stanik jest wygodny i zapewnia Ci wsparcie podczas ruchu. Następnie dokonaj zakupu i ruszaj uprawiać sport!
Odzież menstruacyjna
Wiesz, że 70% dziewcząt unika aktywności podczas okresu? Wiele dziewcząt obawia się wycieku lub ma problem ze znalezieniem ubrań do ćwiczeń, w których będą czuć się wygodnie. Warto jednak wiedzieć, że aktywność fizyczna podczas okresu jest niezwykle ważna dla dziewcząt. Udowodniono, że ćwiczenia łagodzą nieprzyjemne symptomy okresu, takie jak skurcze, zwiększają poziom energii, pozytywnie wpływają na nastrój i koją nerwy.
Spodnie i spodenki menstruacyjne to doskonałe rozwiązanie, które sprawia, że nie musisz rezygnować z aktywności w te dni miesiąca i możesz zachować pewność siebie! Wypróbuj kolarki menstruacyjne Nike. Opływowy fason sprawia, że spodenki dopasowują się do Twoich ruchów, a chłonna podszewka daje dodatkową warstwę zabezpieczenia. Technologia Nike Dri-FIT odprowadza wilgoć, zapewniając suchość i uczucie ochłody. Co więcej, w modelu znajdują się dwie ukryte kieszenie na telefon lub klucze. W tych niezwykle wygodnych spodenkach możesz więc tańczyć, skakać i zdobywać kolejne punkty bez jakichkolwiek obaw.
Podstawowe informacje o sportowych hidżabach
Każda dziewczynka powinna mieć narzędzia i produkty umożliwiające jej uprawianie sportu, który kocha. W przypadku niektórych dziewcząt takim czymś jest hidżab. Dla muzułmanek hidżab jest symbolem ich religii, a dla wielu z nich – także częścią codzienności. Hidżaby noszone na co dzień nie sprawdzają się jednak podczas ćwiczeń. Są dość luźne, więc mogą się ześlizgnąć lub zaplątać. Właśnie z tego powodu powstał hidżab Nike Sport Pro.
Przymierzając go, upnij włosy w niski kok, tuż przy karku. Dzięki temu unikniesz niekomfortowego fałdowania się materiału i uzyskasz dobre dopasowanie. Wykorzystaj wewnętrzne paski, aby zapobiec ślizganiu się materiału. Znajdują się tuż za uszami i utrzymują hidżab na swoim miejscu. Przymierz różne rozmiary, aby wybrać taki, który będzie Ci najlepiej pasował. Pobiegaj w nim, poskacz i porozciągaj się, aby zobaczyć, jak będziesz się w nim czuć na boisku. W trakcie meczu wsuń hidżab za kołnierz lub dekolt koszulki, aby materiał Ci nie przeszkadzał. Teraz możesz dać z siebie wszystko podczas gry!
Buty do piłki nożnej dla dziewcząt
Od nawierzchni, na której gra, po jej styl gry – znalezienie optymalnych butów ma kluczowe znaczenie dla tego, aby mogła pokazać pełnię swoich umiejętności.
W pierwszej kolejności ustal, na jakiej nawierzchni gra. Na poszczególnych nawierzchniach potrzebne są różne stopnie przyczepności i kontroli, więc ważne jest, aby wybrać buty z odpowiednią podeszwą do gry na danym boisku. Dlatego też stworzyliśmy różne rodzaje płytek podeszwowych, które spełniają wymagania poszczególnych typów podłoża, dzięki czemu zawsze będzie mieć możliwość, aby dawać z siebie wszystko podczas gry.
Następnie wybierzcie buty, które najbardziej pasują do jej osobowości. W naszej ofercie mamy mnóstwo kolorów i kształtów, które odzwierciedlają jej charakter. Możesz wybrać kreatywną personalizację, ponadczasową czerń lub klasyczną skórę, aby znaleźć buty pasujące do jej stylu.
Pamiętaj, jeśli chodzi o dzieci, najważniejsze kwestie to wygoda i dopasowanie. Jeśli jest z nich zadowolona, oznacza to, że jest gotowa do gry.