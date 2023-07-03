Sprzęt piłkarski dla dziewcząt – Nike

Staniki sportowe są projektowane z myślą o aktywności i ruchu. Dobrze dopasowany stanik sportowy zapewni Ci wygodę i pewność siebie na boisku, korcie, macie i w każdym innym miejscu, w którym będziesz uprawiać sport! Oto jak znaleźć dla siebie idealny stanik sportowy:

Wybierz swój typ: większość staników sportowych dla dziewcząt mieści się w dwóch kategoriach: lekkie wsparcie i średnie wsparcie. Staniki z lekkim wsparciem są zazwyczaj wykonane z cieńszego, elastycznego materiału i mają wąskie ramiączka. Doskonale nadają się do aktywności, takich jak spacery, joga, rozciąganie czy balet. Staniki ze średnim wsparciem są natomiast grubsze i mają szerokie ramiączka. Ściślej przylegają do ciała i zapewniają piersiom wsparcie podczas aktywności o dużej intensywności, takich jak bieganie i skakanie.

Pomiar: mając na sobie stanik lub T-shirt, owiń miękką miarkę wokół klatki piersiowej w najpełniejszym miejscu i sprawdź długość. To obwód stanika pod biustem, który koresponduje z rozmiarem stanika, który chcesz przymierzyć. Nike korzysta z wykresu z rozmiarami, który znajdziesz online. Teraz musisz tylko dopasować swój pomiar do rozmiaru na wykresie. Przykładowo pomiar 73–79 to rozmiar M.

Przymierzanie: wybierz kilka modeli, aby zobaczyć, jak się w nich czujesz. Upewnij się, że ramiączka oraz pas pod biustem dobrze przylegają do ciała, ale nie są zbyt ciasne. Stanik powinien być dobrze dopasowany pod ramionami – materiał nie powinien odstawać ani się fałdować. Możesz się porozciągać, pobiegać lub poskakać, aby upewnić się, że stanik jest wygodny i zapewnia Ci wsparcie podczas ruchu. Następnie dokonaj zakupu i ruszaj uprawiać sport!