Sekret nieskończonej motywacji

Jaki jest prawdziwy powód, dla którego ćwiczysz i dbasz o swoje zdrowie? W tym artykule dowiesz się, jak odpowiedzieć sobie na te pytania i utrzymać motywację.



Twoje treningi Cię nudzą lub przestały być dla Ciebie inspirujące? Pora określić, co Cię motywuje i dlaczego trenujesz – prawdziwe powody, dla których pojawiasz się na treningu i wkładasz w niego tyle pracy. Zawsze, gdy czujesz, że nie masz ochoty ćwiczyć lub chcesz zrezygnować, przypomnienie sobie o swojej motywacji pomoże Ci wziąć się w garść – mówi Nike Master Trainer, Branden Collinsworth.



Dlaczego trenujesz? Prawdziwa odpowiedź nie jest taka prosta. Oczywiście możesz na szybko powiedzieć, że chcesz dobrze wyglądać nago, albo że sport Cię odstresowuje, ale jeśli nie zanurzysz się głębiej, moc tych powierzchownych powodów w końcu zacznie słabnąć, a razem z nią Twoja determinacja.