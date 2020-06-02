Sekret nieskończonej motywacji
Sposób myślenia
Nike Training
Rozwiń w sobie ogromną pasję i wytrwałość, odpowiadając na pytanie, dlaczego ćwiczysz.
Jaki jest prawdziwy powód, dla którego ćwiczysz i dbasz o swoje zdrowie? W tym artykule dowiesz się, jak odpowiedzieć sobie na te pytania i utrzymać motywację.
Twoje treningi Cię nudzą lub przestały być dla Ciebie inspirujące? Pora określić, co Cię motywuje i dlaczego trenujesz – prawdziwe powody, dla których pojawiasz się na treningu i wkładasz w niego tyle pracy. Zawsze, gdy czujesz, że nie masz ochoty ćwiczyć lub chcesz zrezygnować, przypomnienie sobie o swojej motywacji pomoże Ci wziąć się w garść – mówi Nike Master Trainer, Branden Collinsworth.
Dlaczego trenujesz? Prawdziwa odpowiedź nie jest taka prosta. Oczywiście możesz na szybko powiedzieć, że chcesz dobrze wyglądać nago, albo że sport Cię odstresowuje, ale jeśli nie zanurzysz się głębiej, moc tych powierzchownych powodów w końcu zacznie słabnąć, a razem z nią Twoja determinacja.
„Zawsze, gdy czujesz, że nie masz ochoty ćwiczyć lub chcesz zrezygnować, przypomnienie sobie o swojej motywacji pomoże Ci wziąć się w garść".
Nike Master Trainer Branden Collinsworth
Żeby prawdziwie Cię zmotywować, odpowiedź na pytanie „dlaczego trenuję” musi mieć głębsze, osobiste i prawdziwie emocjonalne znaczenie – mówi Collinsworth. Aby je odnaleźć, wystarczy poświęcić pięć minut i zastosować się do trzech prostych zaleceń.
- Znajdź ciche i spokojne miejsce, w którym możesz pomyśleć.
Nie potrzebujesz kilku godzin w ośrodku zen, tylko miejsca, w którym możesz spokojnie i bez przeszkód zanurzyć się w głębszy sens tego pytania. Weź długopis i kartkę papieru lub telefon, aby spisać swoje myśli. Dzięki temu możesz rozplanować swoje odpowiedzi.
- Zadaj sobie pytanie o to, co tak naprawdę chcesz osiągnąć za pomocą treningu.
Chcesz podnosić jeszcze większe ciężary? Szybciej biegać? Oprócz celów związanych z formą fizyczną, pomyśl o celach związanych z Twoim umysłem. Spisz wszystkie odpowiedzi, które przychodzą Ci do głowy.
- Teraz schodzimy głębiej – co stoi za Twoimi odpowiedziami?
Spójrz na swoją listę powodów, dla których trenujesz, i połącz je z pierwotną, szczerze odczuwaną emocją. Na przykład, jeśli uważasz, że chcesz być lepszym sportowcem, pomyśl o tym, dlaczego tak naprawdę tego chcesz. Może dzięki temu poczujesz się silniejszą lub sprawniejszą osobą. Może siła i kondycja sprawiają, że zyskuje Twoje poczucie szczęścia i pewność siebie, dzięki czemu Twoje życie jest przyjemniejsze i bardziej radosne. Oto Twoje „dlaczego”. Pomyśl o tym, kiedy będziesz potrzebować motywacji do treningu.