Odkryj nasz rodzinny przewodnik po zabawach
Zabawa zaczyna się od Ciebie
Zabawa jest ważnym elementem aktywnego i zdrowego trybu życia, zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Jednak z wiekiem pojawia się coraz więcej zadań i obowiązków, które utrudniają nam czerpanie radości z beztroskiej zabawy.
Dzieci chętniej uprawiają sport i wykonują ćwiczenia, jeśli mają równocześnie okazję do uruchomienia swojej wyobraźni. Najwyższy więc czas, by obudzić w sobie wewnętrzne dziecko i poznać dziecięcą perspektywę. Skorzystaj z naszego specjalnego przewodnika po zabawach, który powstał we współpracy ze znawczynią tematu Emmą, przedstawicielką Playful Den. Pomoże on Tobie, Twojej rodzinie i znajomym na nowo odkryć radość z zabawy.
Czego można oczekiwać:
– Skrojony na miarę przewodnik po zabawach opracowany przez naszą ekspertkę dziecięcą, który pomoże Ci wykorzystać moc płynącą z zabawy w życiu codziennym.
– Eksperckie porady dla całej rodziny podzielone na cztery przejrzyste moduły, dzięki którym wspólna zabawa stanie się jeszcze lepsza.
– Szybki i łatwy dostęp w aplikacji Nike.
Czym jest zabawa
Pokazanie rodzicom ich roli jako animatorów zabawy oraz uświadomienie im, że wyznaczanie dla siebie przestrzeni do zabawy pozytywnie wpływa na to, jak bawią się ze swoimi dziećmi.
Dlaczego każdy bawi się inaczej
Uświadomienie sobie, że każdy lubi bawić się inaczej i że należy zwracać uwagę na własne preferencje, jak również na preferencje swoich dzieci, ponieważ wiedza w tym zakresie dodaje pewności siebie podczas zachęcania dzieci do zabawy i wybierania odpowiednich aktywności.
Zabawa jako sposób myślenia
Jak właściwie nastawić się psychicznie i dostosować swoje fizyczne otoczenie, by w życiu codziennym zabawa wychodziła bardziej naturalnie – od pracy nad spontanicznością po odkrywanie nowych możliwości zabawy.
Zabawa bez końca
Ugruntowanie zdobytej wiedzy i wcielanie jej w życie. Przestawianie swojego sposobu myślenia na odpowiednie tory, tak aby zabawa mogła trwać. Odkrywanie wyjątkowości swojej rodziny nim przystąpi się do zarażania zabawą innych.
Brzmi ciekawie?
Naucz swoje dzieci, jak czerpać przyjemność ze sportu i ruchu. Skorzystaj z naszego specjalnego programu poświęconego zabawie w aplikacji Nike.