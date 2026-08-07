Odkryj nasz rodzinny przewodnik po zabawach

Zabawa jest ważnym elementem aktywnego i zdrowego trybu życia, zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Jednak z wiekiem pojawia się coraz więcej zadań i obowiązków, które utrudniają nam czerpanie radości z beztroskiej zabawy.

Dzieci chętniej uprawiają sport i wykonują ćwiczenia, jeśli mają równocześnie okazję do uruchomienia swojej wyobraźni. Najwyższy więc czas, by obudzić w sobie wewnętrzne dziecko i poznać dziecięcą perspektywę. Skorzystaj z naszego specjalnego przewodnika po zabawach, który powstał we współpracy ze znawczynią tematu Emmą, przedstawicielką Playful Den. Pomoże on Tobie, Twojej rodzinie i znajomym na nowo odkryć radość z zabawy.

Czego można oczekiwać:

– Skrojony na miarę przewodnik po zabawach opracowany przez naszą ekspertkę dziecięcą, który pomoże Ci wykorzystać moc płynącą z zabawy w życiu codziennym.

– Eksperckie porady dla całej rodziny podzielone na cztery przejrzyste moduły, dzięki którym wspólna zabawa stanie się jeszcze lepsza.

– Szybki i łatwy dostęp w aplikacji Nike.