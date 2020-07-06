Rodzinne zamrożenie

Coaching
Ostatnia aktualizacja: 6 lipca 2020

Nike Training

Rodzinne zamrożenie

Kto z Waszej rodziny ma w sobie najwięcej wytrwałości? Dowiedz się tego dzięki temu przyjemnemu i skutecznemu treningowi.

Wspólne ćwiczenia w rodzinnym gronie powinny być przyjemnością i ten trening właśnie taki jest. Zbierz całą rodzinę i zobacz, kto wytrzyma każde „zamrożenie” bez utraty kontroli.

Utrzymaj pozycję! Razem z całą rodziną przygotujcie się na wyzwanie dla umysłu i ciała polegające na wytrzymaniu w takich pozycjach jak przysiady czy pompki. Gdy zaczną się schody, pamiętajcie, że z najbliższymi wszystko jest łatwiejsze.

Rodzinne zamrożenie

Trening

Zacznijcie trening całą rodziną. Podczas wykonywania ćwiczeń wołajcie na zmianę „Stop!”. Wtedy każdy musi się zatrzymać w danej pozycji jak posąg i wstrzymać trening. Utrzymujcie pozycje tak długo, jak możecie, aż ktoś się odmrozi i poruszy. Gra toczy się do momentu, gdy pozostanie tylko jeden zamrożony posąg. Kontynuujcie zamrażanie i odmrażanie przez cały trening.

Ćwicz terazZobacz treningi rodzinne

Trening

Zacznijcie trening całą rodziną. Podczas wykonywania ćwiczeń wołajcie na zmianę „Stop!”. Wtedy każdy musi się zatrzymać w danej pozycji jak posąg i wstrzymać trening. Utrzymujcie pozycje tak długo, jak możecie, aż ktoś się odmrozi i poruszy. Gra toczy się do momentu, gdy pozostanie tylko jeden zamrożony posąg. Kontynuujcie zamrażanie i odmrażanie przez cały trening.

Ćwicz terazZobacz treningi rodzinne
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Data pierwszej publikacji: 7 lipca 2020

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