Rodzinne zamrożenie
Coaching
Nike Training
Kto z Waszej rodziny ma w sobie najwięcej wytrwałości? Dowiedz się tego dzięki temu przyjemnemu i skutecznemu treningowi.
Wspólne ćwiczenia w rodzinnym gronie powinny być przyjemnością i ten trening właśnie taki jest. Zbierz całą rodzinę i zobacz, kto wytrzyma każde „zamrożenie” bez utraty kontroli.
Utrzymaj pozycję! Razem z całą rodziną przygotujcie się na wyzwanie dla umysłu i ciała polegające na wytrzymaniu w takich pozycjach jak przysiady czy pompki. Gdy zaczną się schody, pamiętajcie, że z najbliższymi wszystko jest łatwiejsze.
Trening
Zacznijcie trening całą rodziną. Podczas wykonywania ćwiczeń wołajcie na zmianę „Stop!”. Wtedy każdy musi się zatrzymać w danej pozycji jak posąg i wstrzymać trening. Utrzymujcie pozycje tak długo, jak możecie, aż ktoś się odmrozi i poruszy. Gra toczy się do momentu, gdy pozostanie tylko jeden zamrożony posąg. Kontynuujcie zamrażanie i odmrażanie przez cały trening.
Trening
Zacznijcie trening całą rodziną. Podczas wykonywania ćwiczeń wołajcie na zmianę „Stop!”. Wtedy każdy musi się zatrzymać w danej pozycji jak posąg i wstrzymać trening. Utrzymujcie pozycje tak długo, jak możecie, aż ktoś się odmrozi i poruszy. Gra toczy się do momentu, gdy pozostanie tylko jeden zamrożony posąg. Kontynuujcie zamrażanie i odmrażanie przez cały trening.