Rodzinne zamrożenie

Wspólne ćwiczenia w rodzinnym gronie powinny być przyjemnością i ten trening właśnie taki jest. Zbierz całą rodzinę i zobacz, kto wytrzyma każde „zamrożenie” bez utraty kontroli.



Utrzymaj pozycję! Razem z całą rodziną przygotujcie się na wyzwanie dla umysłu i ciała polegające na wytrzymaniu w takich pozycjach jak przysiady czy pompki. Gdy zaczną się schody, pamiętajcie, że z najbliższymi wszystko jest łatwiejsze.