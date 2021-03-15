Jak pokonać paraliżujący strach i zachować zimną krew

Zapytaj trenera: dlaczego spalam się podczas meczów?
Coaching
Młody koszykarz ma problem z przełożeniem formy z treningów na mecze, więc trenerka koszykówki z Uniwersytetu Duke’a, Kara Lawson, pomaga mu spojrzeć na tę kwestię z szerszej perspektywy.
Dział „Zapytaj trenera” to porady, które pomogą Ci utrzymać odpowiednią motywację.
Pytanie:
Trenerko,
Gram w licealnej drużynie koszykarskiej i naprawdę wymiatam podczas treningów. Trafiam praktycznie każdy rzut, jestem szybki zarówno w obronie, jak i w ataku, i cieszę się każdą sekundą gry. Jednak gdy przychodzi mecz… Zacinam się. Nagle paraliżuje mnie strach przed porażką, a moje mięśnie nie pamiętają, jak rzucać – zwłaszcza jeśli chodzi o rzuty wolne, które bez problemu trafiam na treningach. Mam wrażenie, że z meczu na mecz jest coraz gorzej. Wiem, że stać mnie, aby grać naprawdę dobrze, ale nie wiem, jak wykorzystać swoje umiejętności w decydujących momentach. Dlaczego mnie to spotyka i co mogę z tym zrobić?
Spalający się podczas meczów
18-letni koszykarz
Odpowiedź:
Doskonale Cię rozumiem.
Często miałam wrażenie, że zagrałam słaby mecz, ale gdy oglądałam go na wideo, okazywało się, że nie było aż tak źle. Nie lekceważę tego, jak źle się z tym czujesz, ale zwracam uwagę na to, że mamy tendencję do wyolbrzymiania swoich porażek.
Jedna z najlepszych rad, które kiedykolwiek otrzymałam, pochodziła od trenera piłki nożnej właśnie z liceum. Gdy siedziałam sfrustrowana po meczu, powiedział mi: „Nigdy nie zagrasz perfekcyjnego meczu. Twoim celem jest po prostu zbliżyć się do perfekcji jak najwięcej razy”. Innymi słowy, perfekcyjny mecz nie istnieje – ale możesz wykonać perfekcyjne podanie, perfekcyjny strzał czy perfekcyjny odbiór.
Na Twoim miejscu poprosiłabym o ocenę kogoś, komu ufasz. Usiądź i pogadaj z trenerem lub przyjrzyj się swoim statystykom, aby zobaczyć, czy Twoja ocena pokrywa się z rzeczywistością. Zazwyczaj, gdy ludzie mówią o słabym występie, mają na myśli zdobyte punkty. Musisz jednak spojrzeć na inne liczby. Jeśli te najważniejsze idą do góry, oznacza to, że się rozwijasz (i masz więcej szans na zbliżenie się do perfekcji).
Perfekcyjny mecz nie istnieje – ale możesz wykonać perfekcyjne podanie, perfekcyjny strzał czy perfekcyjny odbiór.
Jeśli natomiast chodzi o przełożenie dobrej formy z treningów na mecze… Cóż, takie jest życie. Nie chcę zabrzmieć lekceważąco, ale pokazanie w zaciętym meczu tego, co robisz podczas treningów bez presji, jest naprawdę trudne. Miałam do czynienia z zawodniczkami, które chciały poprawić rzuty, więc pracowały nad nimi przez tydzień. Gdy nadal nie wychodziły im one w meczach, mówiły: „Ale trenerko! Przecież ćwiczyłam je w zeszłym tygodniu”! Moja odpowiedź: „OK, to ćwicz je przez kilka lat, a potem pogadamy”. Wiele młodych osób ma zniekształcone spojrzenie na rozwój i to, jak długo on trwa. Na wszystko potrzeba czasu.
Nigdy nie chodzi o same rzuty, chodzi o Twój całościowy wkład w grę zespołu.
Aby zrobić prawdziwy postęp, musisz robić to co ja, gdy byłam zawodniczką: pracuj nad swoimi umiejętnościami każdego dnia. Każdego. Dnia. Możesz robić to na podjeździe przed domem, możesz też iść do parku. Stwórz sobie idealne miejsce do treningów. Będziesz zaskoczony, gdy zobaczysz, ile jesteś w stanie zrobić w miesiąc. W dwa miesiące. Potem w trzy.
Sekret tkwi w powtarzalności…
Repetition is also what will get you over one of the biggest obstacles every athlete faces: a lack of confidence. It will allow you to trust that you can make this shot, this pass, this stop, because you’ve done it so many times before. If you dedicate yourself to repetition and draw on a real love of the game, I know you’re going to rise to the occasion in the moments that matter most.
Coach Lawson
Kara Lawson jest główną trenerką koszykówki kobiet na Uniwersytecie Duke’a. Wcześniej była asystentką trenera w Boston Celtics i cenioną analityczką telewizyjną. Przez 13 sezonów grała w WNBA, prowadząc zespół Monarchs do mistrzostwa, a także była członkinią reprezentacji narodowej Stanów Zjednoczonych, która zdobyła złoto na Olimpiadzie w Pekinie w 2008 roku. Jako dominująca zawodniczka w zespole Uniwersytetu Tennessee poprowadziła drużynę Lady Vols do trzech występów w Final Four NCAA.
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Ilustracje: Harrison Freeman
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