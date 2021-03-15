Jak pokonać paraliżujący strach i zachować zimną krew

Doskonale Cię rozumiem.



Często miałam wrażenie, że zagrałam słaby mecz, ale gdy oglądałam go na wideo, okazywało się, że nie było aż tak źle. Nie lekceważę tego, jak źle się z tym czujesz, ale zwracam uwagę na to, że mamy tendencję do wyolbrzymiania swoich porażek.



Jedna z najlepszych rad, które kiedykolwiek otrzymałam, pochodziła od trenera piłki nożnej właśnie z liceum. Gdy siedziałam sfrustrowana po meczu, powiedział mi: „Nigdy nie zagrasz perfekcyjnego meczu. Twoim celem jest po prostu zbliżyć się do perfekcji jak najwięcej razy”. Innymi słowy, perfekcyjny mecz nie istnieje – ale możesz wykonać perfekcyjne podanie, perfekcyjny strzał czy perfekcyjny odbiór.



Na Twoim miejscu poprosiłabym o ocenę kogoś, komu ufasz. Usiądź i pogadaj z trenerem lub przyjrzyj się swoim statystykom, aby zobaczyć, czy Twoja ocena pokrywa się z rzeczywistością. Zazwyczaj, gdy ludzie mówią o słabym występie, mają na myśli zdobyte punkty. Musisz jednak spojrzeć na inne liczby. Jeśli te najważniejsze idą do góry, oznacza to, że się rozwijasz (i masz więcej szans na zbliżenie się do perfekcji).