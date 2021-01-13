Pudding z nasion chia z owocami leśnymi

Ten prosty i pyszny posiłek pozwoli Ci zacząć dzień w świetnym stylu. Jest pełen składników odżywczych, więc nie musisz się martwić, że zabraknie Ci energii, a na dodatek można go modyfikować na różne sposoby.



Nasiona chia nie są duże, ale nie należy ich lekceważyć. Mają mnóstwo składników odżywczych, które dodadzą Ci energii podczas biegu lub uzupełnią jej zapasy po intensywnym treningu siłowym. Jeśli przygotujesz jedną dużą porcję tego naturalnie słodkiego wegańskiego przysmaku i podzielisz ją na pięć mniejszych, będzie delektować się nasionami chia z owocami leśnymi od poniedziałku do piątku i zaoszczędzisz 15 minut każdego ranka.