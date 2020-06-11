Zdrowy i pożywny wrap z kurczakiem

Pyszny wrap z kurczakiem to zdrowe, bogate w białko pożywne danie, które daje dużo energii i jest łatwe w przygotowaniu.



Ten pełnowartościowy posiłek nie zawiera orzechów oraz składa się z kurczaka, tortilli i groszku, dzięki czemu z pewnością nieprędko poczujesz głód.