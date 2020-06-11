Zdrowy i pożywny wrap z kurczakiem

Pożywny wrap z kurczakiem
Odżywianie
Ostatnia aktualizacja: 11 czerwca 2020
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Zdrowy i pożywny posiłek w 30 minut. Dla 4 osób.
Pyszny wrap z kurczakiem to zdrowe, bogate w białko pożywne danie, które daje dużo energii i jest łatwe w przygotowaniu.
Ten pełnowartościowy posiłek nie zawiera orzechów oraz składa się z kurczaka, tortilli i groszku, dzięki czemu z pewnością nieprędko poczujesz głód.
Składniki
616 g filetu z kurczaka
15 ml oliwy z oliwek
450 g zielonego groszku
225 g serka śmietankowego
1 czerwona cebula
300 g miksu sałat
8 pełnoziarnistych tortilli
Sposób przygotowania
- Rozgrzej piekarnik do 220ºC.
- Jeśli groszek jest mrożony, przełóż go do miski, żeby się rozmroził.
- Nasmaruj kurczaka oliwą z oliwek, solą i ulubioną przyprawą. Umieść go na blasze do pieczenia i piecz przez 20 minut. Pokrój kurczaka w cienkie plasterki i odłóż go na bok.
- Ugnieć widelcem groszek z serkiem śmietankowym. Dodaj sól i pieprz do smaku. Pokrój cienko cebulę. Posmaruj tortillę mieszanką groszku i serka, dodaj kurczaka, sałatę i cebulę. Możesz podgrzać tortillę na patelni grillowej. Smacznego!
Sposób przygotowania
- Rozgrzej piekarnik do 220ºC.
- Jeśli groszek jest mrożony, przełóż go do miski, żeby się rozmroził.
- Nasmaruj kurczaka oliwą z oliwek, solą i ulubioną przyprawą. Umieść go na blasze do pieczenia i piecz przez 20 minut. Pokrój kurczaka w cienkie plasterki i odłóż je na bok.
- Ugnieć widelcem groszek z serkiem śmietankowym. Dodaj sól i pieprz do smaku. Pokrój cienko cebulę. Posmaruj tortillę mieszanką groszku i serka, dodaj kurczaka, sałatę i cebulę. Możesz podgrzać tortillę na patelni grillowej. Smacznego!
Wartość odżywcza jednej porcji
526 kcal
55 g węglowodanów
45 g białka
13 g tłuszczu