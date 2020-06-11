Pożywny wrap z kurczakiem

Odżywianie
Ostatnia aktualizacja: 11 czerwca 2020

Nike Training

Zdrowy i pożywny wrap z kurczakiem

Zdrowy i pożywny posiłek w 30 minut. Dla 4 osób.

Pyszny wrap z kurczakiem to zdrowe, bogate w białko pożywne danie, które daje dużo energii i jest łatwe w przygotowaniu.

Ten pełnowartościowy posiłek nie zawiera orzechów oraz składa się z kurczaka, tortilli i groszku, dzięki czemu z pewnością nieprędko poczujesz głód.

Składniki

616 g filetu z kurczaka
15 ml oliwy z oliwek
450 g zielonego groszku
225 g serka śmietankowego
1 czerwona cebula
300 g miksu sałat
8 pełnoziarnistych tortilli

Sposób przygotowania

  1. Rozgrzej piekarnik do 220ºC.
  2. Jeśli groszek jest mrożony, przełóż go do miski, żeby się rozmroził.
  3. Nasmaruj kurczaka oliwą z oliwek, solą i ulubioną przyprawą. Umieść go na blasze do pieczenia i piecz przez 20 minut. Pokrój kurczaka w cienkie plasterki i odłóż go na bok.
  4. Ugnieć widelcem groszek z serkiem śmietankowym. Dodaj sól i pieprz do smaku. Pokrój cienko cebulę. Posmaruj tortillę mieszanką groszku i serka, dodaj kurczaka, sałatę i cebulę. Możesz podgrzać tortillę na patelni grillowej. Smacznego!

Sposób przygotowania

  1. Rozgrzej piekarnik do 220ºC.
  2. Jeśli groszek jest mrożony, przełóż go do miski, żeby się rozmroził.
  3. Nasmaruj kurczaka oliwą z oliwek, solą i ulubioną przyprawą. Umieść go na blasze do pieczenia i piecz przez 20 minut. Pokrój kurczaka w cienkie plasterki i odłóż je na bok.
  4. Ugnieć widelcem groszek z serkiem śmietankowym. Dodaj sól i pieprz do smaku. Pokrój cienko cebulę. Posmaruj tortillę mieszanką groszku i serka, dodaj kurczaka, sałatę i cebulę. Możesz podgrzać tortillę na patelni grillowej. Smacznego!

Wartość odżywcza jednej porcji

526 kcal
55 g węglowodanów
45 g białka
13 g tłuszczu

Zdrowe przepisy od Lifesum

Dowiedz się więcej
Zdrowy i pożywny wrap z kurczakiem, Dołącz do Nike Training Club

Dołącz do Nike Training Club

Uzyskaj dostęp do porad światowej klasy ekspertów i trenerów, aby zadbać o zdrowie i formę.

Pobierz
Zdrowy i pożywny wrap z kurczakiem, Dołącz do Nike Training Club

Dołącz do Nike Training Club

Uzyskaj dostęp do porad światowej klasy ekspertów i trenerów, aby zadbać o zdrowie i formę.

Pobierz

Data pierwszej publikacji: 21 maja 2020