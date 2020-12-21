Pozycje odwrócone w jodze: przewodnik dla początkujących

Prawdopodobnie spodziewaliście się dosłownej definicji pozycji odwróconej, czyli takiej, w której głowa znajduje się poniżej serca, ale Branden poruszył ważniejszą kwestię: dlaczego warto taką pozycję wykonywać.



Oprócz pozytywnych aspektów, które wymienił Branden, pozycje odwrócone dają również korzyści fizyczne i psychiczne. Pilotażowe badanie opublikowane w magazynie „BMC Research Notes” pokazało, że po ośmiotygodniowym programie jogi, podczas którego stopniowo wydłużano czas przebywania w pozycji odwróconej od 7 do 20 minut, większość uczestników miała wieczorami znacznie podwyższony parametr zmienności rytmu serca (HRV). To oznacza, że spędzali więcej czasu w stanie, gdy aktywny był układ przywspółczulny, który odpowiada za obniżenie tętna, ciśnienia krwi i poziomu stresu, a także rozluźnienie mięśni i zwiększenie energii. O czym to świadczy? O tym, że pozycje odwrócone mogą wzmacniać autonomiczny układ nerwowy.