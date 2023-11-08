Przegląd stylizacji z Fleur

Poznaj nowe kroki z Fleur
Mam na imię Fleur i mam 15 lat. Tańczę i śpiewam, a Tobie polecam to samo.
Muzyka ma w sobie coś niesamowicie inspirującego. Chodzi o to uczucie, gdy wchodzisz na parkiet, wszystkie negatywne myśli znikają, a w Tobie budzi się kreatywność.
Uważam, że wszystkie osoby powinny cieszyć się tańcem bez żadnych zahamowań i czuć się pewnie na parkiecie. O tym właśnie opowiada moja nowa piosenka „Footwork”.
A więc zatańczmy!
Postępuj zgodnie z instrukcjami w tym filmiku. Razem nauczymy się kroków do „Footwork.”
Spisałam kilka wskazówek i trików, które przydadzą się w nauce tańca. Niezależnie od tego, czy chcesz tańczyć na scenie, podczas tanecznych bitew czy tylko w swoim pokoju, Twoim ruchom na pewno nie zabraknie dzięki nim entuzjazmu.
👟 Nie zaniedbuj ćwiczeń. Efekty przychodzą z czasem. Zaufaj mi!
🗯️ Poproś o opinię przyjaciółki i rodzinę.
❤️🔥 Noś ubrania, w których czujesz się pewnie.
🌸 Pamiętaj o pozytywnym nastawieniu. W tańcu chodzi o czerpanie radości z procesu.
Jeśli chcesz pokazać światu swoje ruchy do piosenki „Footwork”, pamiętaj, aby mnie oznaczyć na Instagramie i TikToku – działam nam jako @fleurforreal.
Pamiętaj. Chodzi o dobrą zabawę.
Fleur x
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