Przegląd stylizacji z Fleur

Muzyka ma w sobie coś niesamowicie inspirującego. Chodzi o to uczucie, gdy wchodzisz na parkiet, wszystkie negatywne myśli znikają, a w Tobie budzi się kreatywność.



Uważam, że wszystkie osoby powinny cieszyć się tańcem bez żadnych zahamowań i czuć się pewnie na parkiecie. O tym właśnie opowiada moja nowa piosenka „Footwork”.



A więc zatańczmy!



Postępuj zgodnie z instrukcjami w tym filmiku. Razem nauczymy się kroków do „Footwork.”