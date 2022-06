Wracasz do ćwiczeń po porodzie? Oto co powinnaś wiedzieć zdaniem ekspertów

Pierwsze tygodnie po porodzie mogą być najcudowniejszym, ale i najbardziej wyczerpującym czasem w Twoim życiu. Czy wiesz, co Ci się wówczas nie przysłuży? Presja ze strony społeczeństwa (tak, mamy na myśli media społecznościowe), abyś wyglądała tak, jakbyś nie urodziła dziecka, albo jakby pogodzenie macierzyństwa z innymi zajęciami nie sprawiało Ci kłopotu.



Pora wyciszyć te wszechobecne, stale słyszane i widziane przez nas komunikaty.



Pierwsze hasło do wyeliminowania to „odzyskaj dawną sylwetkę”. Brianna Battles, dyplomowana specjalistka od siły i kondycji z Eagle w stanie Idaho, a także twórczyni kursu Pregnancy and Postpartum Athleticism, twierdzi, że jest to mało pomocny i naprawdę nierealistyczny sposób myślenia. Przecież stworzyłaś człowieka, który na dodatek w Tobie mieszkał. To nie byłoby możliwe bez znaczących i trwałych zmian w Twoim ciele, mówi Brianna. Myśl ta nie uwzględnia też faktu, że Twoje ciało dokonało właśnie najbardziej niesamowitej z możliwych fizjologicznie rzeczy, dodaje Jane Wake, specjalistka od ćwiczeń pre- i postnatalnych z Londynu. (Poważnie: badania pokazują, że wydatek energetyczny podczas ciąży odpowiada 40-tygodniowemu maratonowi. Warto to sobie uświadomić).



Kolejna koncepcja do wyrzucenia? Nastawienie typu „żadnych wymówek” – coś w stylu twierdzenia, że doba Beyoncé również trwa 24 godziny. Takie myślenie jest niesprawiedliwe, zwłaszcza dla świeżo upieczonych rodziców, którzy nie mogą – i nie powinni – działać w „pełnej mobilizacji”, mówi Battles. Zamiast tego aktywność należy traktować jako świętowanie obecnych możliwości ciała, nie zaś jako karę albo obowiązek do wykonania za wszelką cenę.



Jak zatem urealnić swoje podejście do ćwiczeń po porodzie (gdy nie będzie ku nim już żadnych przeciwwskazań)? Kluczem jest dostosowanie swoich zamiarów do nowej rzeczywistości. Oto wskazówki na dobry początek.