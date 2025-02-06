6 porad dotyczących wygodnych stylizacji dla aktywnych według Nike

Przewodnik zakupowy

Kolekcja Nike 24.7, zapewniająca uniwersalność w aktywnym trybie życia, powstała z myślą o wygodzie przez cały dzień.

Ostatnia aktualizacja: 6 lutego 2025
Czas czytania: 5 min
Sześć porad dotyczących tworzenia wygodnych sportowych stylizacji od Nike

Wygodna odzież sportowa oznacza, że nie trzeba wybierać między funkcjonalnością a codziennym stylem – to idealne ubrania dla osób prowadzących aktywny tryb życia. Kolekcja Nike 24.7 to minimalistyczne, a przy tym stylowe ubrania wykonane z innowacyjnych, wygodnych tekstyliów, jak ImpossiblySoft, czyli gładka, miękka dzianina o podwójnym splocie, czy PerfectStretch – elastyczny, dopasowany materiał umożliwiający wykonywanie swobodnych ruchów.

Ta kolekcja idealnie łącząca elegancję i komfort obejmuje sześć podstawowych produktów, które możesz dowolnie zestawiać ze sobą, aby stworzyć wygodne stylizacje przydatne w aktywnym życiu.

Jeśli masz już niezbędne produkty z kolekcji Nike 24.7, skorzystaj z tych sześciu porad, aby stworzyć wygodne, dopracowane stylizacje do Twojego aktywnego trybu życia.

Sześć porad dotyczących tworzenia wygodnych sportowych stylizacji od Nike
Sześć porad dotyczących tworzenia wygodnych sportowych stylizacji od Nike

1. Rozważ kolory i proporcje

Stylizację możesz udoskonalić, bawiąc się kolorami i fasonami. Uniwersalne, neutralne kolory kolekcji Nike 24.7 – od jasnego brązu po ciemny grafit – stanowią idealną bazę świetnego stroju. Zacznij od bluzy z zamkiem 1/2 ImpossiblySoft w bogatym, neutralnym odcieniu i zestaw ją ze spodniami typu chino PerfectStretch, aby uzyskać stonowany efekt. Aby z kolei dodać całości nieco charakteru, zaszalej z proporcjami, zakładając na przykład koszulkę o dopasowanym kroju i spodnie z szerokimi nogawkami lub oversizową koszulkę i dopasowane joggery.

Stylizację uzupełnij sneakersami typu high-top, wysokimi skarpetami i torbą przez ramię. Wisienką na torcie może być kurtka lub bezrękawnik z fakturowanego materiału.

Sześć porad dotyczących tworzenia wygodnych sportowych stylizacji od Nike

2. Postaw na uniwersalność

Przy tworzeniu wszechstronnej garderoby ważny jest dobór ubrań, które dotrzymają Ci kroku podczas aktywności. Produkty z kolekcji Nike 24.7, takie jak spodnie z szerokimi nogawkami PerfectStretch i joggery ImpossiblySoft można założyć zarówno w aktywny poranek, jak i na wieczorne wyjście. Różne ubrania mogą się nadawać do różnych celów: dopasowana koszula zapinana na guziki dodaje elegancji, a lekka bluza z kapturem zapewnia praktyczność. Zestawianie ze sobą różnych materiałów i fasonów pozwala tworzyć stylizacje, które sprawdzą się podczas załatwiania spraw, treningów i spotkań. Utrzymane w spójnej tonacji kolorystycznej sneakersy lub sportowa torba przez ramię dopełnią stylizację, nie zaburzając jej harmonii.

Sześć porad dotyczących tworzenia wygodnych sportowych stylizacji od Nike
Sześć porad dotyczących tworzenia wygodnych sportowych stylizacji od Nike

3. Szukaj sugerowanych zestawów

Sugerowany zestaw to podstawowy strój aktywnych osób podczas pracy z domu, podróży lub wyjścia – a bluza dresowa z półokrągłym dekoltem ImpossiblySoft i pasujące do niej joggery z kolekcji 24.7 sprawiają, że wybór monochromatycznego kompletu o swobodnym charakterze jest jeszcze łatwiejszy. Tę sportową stylizację uzupełnij sneakersami utrzymanymi w zbliżonej kolorystyce, klasyczną czapką z daszkiem i prostokątnymi okularami przeciwsłonecznymi.

Sześć porad dotyczących tworzenia wygodnych sportowych stylizacji od Nike
Sześć porad dotyczących tworzenia wygodnych sportowych stylizacji od Nike

4. Dodaj coś dopasowanego

Czarne legginsy lub wygodne joggery to ponadczasowy klasyk nie tylko do treningów. Zestawienie ich z męską bluzą z zamkiem 1/2 ImpossiblySoft lub damską koszulą z tkaniny PerfectStretch z kolekcji Nike 24.7 natychmiast doda Ci eleganckiego charakteru. Kolejnym sposobem na stworzenie uniwersalnego stroju na każdą sytuację jest założenie kurtki z fakturowanego materiału – szczególnie w połączeniu z legginsami capri i dopasowanym T-shirtem o skróconym kroju. Całość uzupełnij prostymi, niskoprofilowymi sneakersami i nylonową torbą, aby zapewnić sobie sprawdzony wygląd w miejskim stylu. Takie połączenie jest idealne do załatwiania codziennych spraw lub swobodnych spotkań wymagających odrobiny wyszukanej estetyki.

Sześć porad dotyczących tworzenia wygodnych sportowych stylizacji od Nike
Sześć porad dotyczących tworzenia wygodnych sportowych stylizacji od Nike

5. Wybierz szerokie nogawki

Luźniejsze spodnie znowu są w modzie, a spodnie z szerokimi nogawkami PerfectStretch z kolekcji 24.7 stanowią udoskonaloną odsłonę tego trendu. To jasne, że jeśli chodzi o odzież dla aktywnych, to najlepiej sprawdzą się spodnie dresowe. Jednak spodnie z szerokimi nogawkami dodają stylizacjom nieco nostalgii. Aby uzyskać bardziej wyrazisty strój, dla kontrastu załóż koszulkę lub koszulkę bez rękawów z nadrukiem, a całość dopełnij klasycznymi sneakersami i sportową nerką. Taka stylizacja doskonale balansuje na granicy komfortu i elegancji, dzięki czemu będzie świetnym wyborem na swobodne spotkania.

6. Zmień sneakersy

Jednym z najłatwiejszych sposobów na zmianę treningowego oblicza stylizacji w wydanie codzienne jest dobór innego obuwia. Zamień buty sportowe na masywne, zamszowe obuwie, aby nadać stylizacji bardziej wyjściowy charakter. Całość uzupełnij elementami w stylu utility, jak oversizowa wiatrówka i torba z uchwytami.

Data pierwszej publikacji: 25 stycznia 2025

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