Co założyć do samolotu: najwygodniejsze modele do podróży według Nike 

Co założyć na podróż samolotem: najwygodniejsze stylizacje na podróże według Nike
Porady dotyczące stylu
Od wygodnych spodni dresowych i uniwersalnych bluz po kultowe sneakersy – najlepsze propozycje Nike udoskonalą Twoją stylizację na czas podróży.
Planowanie stylizacji na czas podróży to kluczowy etap przygotowań do wyjazdu, a najważniejszymi czynnikami do wzięcia pod uwagę są wygoda i funkcjonalność. Najlepsze stylizacje na podróż uwzględniają przewiewne materiały, możliwość swobodnego zakładania warstw i uniwersalność. W te założenia wpisują się najnowsze produkty Nike, które sprawdzą się zarówno podczas przebywania w chłodnej kabinie pasażerskiej, jak i już po wylądowaniu w miejscu, w którym na zewnątrz panują wyższe temperatury.
Uniwersalne ubrania z kolekcji Nike 24.7, takie jak spodnie z szerokimi nogawkami PerfectStretch lub sugerowane zestawy z linii ImpossiblySoft, ułatwiają pakowanie i ulepszają podróżnicze stylizacje. Te przemyślane modele sprawdzą się podczas podróży, pomagając Ci swobodnie przejść przez kontrolę bezpieczeństwa i wysiąść z pokładu samolotu po zakończonym locie.
Najwygodniejsza stylizacja na czas podróży musi obejmować te 7 elementów
Włóż wygodne spodnie
Długie loty mogą być fizycznie męczące. Dlatego właśnie potrzebne są wygodne spodnie o dopracowanym kroju, takie jak joggery lub spodnie dresowe, na przykład joggery ImpossiblySoft lub chinosy PerfectStretch z kolekcji 24.7. Idealnie nadają się one na krótkie podróże, a także na loty międzykontynentalne. Do spodni tych załóż dopasowaną koszulkę lub koszulkę bez rękawów, a na to jeszcze kurtkę o kroju oversize, aby zrównoważyć stylizację.
Załóż również bluzę z kapturem lub bluzę nierozpinaną
Bluza z kapturem lub bluza nierozpinana to najlepszy towarzysz podróży w klimatyzowanej kabinie pasażerskiej samolotu albo w chłodne poranki (a kiedy zrobi Ci się ciepło, taka bluza może również służyć jako poduszka). Aby zapewnić sobie niezrównaną wygodę, postaw na bluzę ImpossiblySoft. Do bluzy dobierz joggery lub legginsy oraz kurtkę typu bomberka, aby nadać stylizacji charakter. Dodatkowa wskazówka podróżnicza: jeśli na czas podróży grubsze ubranie włożysz na siebie, zamiast chować je do walizki czy plecaka, Twój bagaż będzie lżejszy.
Legginsy na długą podróż
Legginsy o pełnej długości to ulubione ubranie wielu podróżnych i niezbędny element wakacyjnej stylizacji. Proste i stylowe legginsy są idealnym wyborem na czas podróży, ponieważ są niezwykle wygodne, a dodatkowo wiele modeli wyróżnia się funkcjonalnymi detalami, takimi jak kieszenie na telefon i dokumenty tożsamości. Do takiej stylizacji dobierz długą, luźną koszulkę i oversizowy sweter lub bluzę z zamkiem 1/2 ImpossiblySoft, aby zrównoważyć dopasowany fason legginsów.
Wsparcie w dobrym stylu
Staniki zapewniające lekkie wsparcie to produkt niezbędny dla kobiet stawiających na wygodę i wsparcie. Zestaw taki stanik z półprzezroczystą koszulką, aby nadać strojowi subtelność, lub z koszulką PerfectStretch, która zapewnia swobodę w podróży.
Swobodne koszule i koszulki
Swobodne koszule i koszulki zapewniają wygodę – tak kluczową podczas podróżowania – ale nie trzeba wcale rezygnować ze stylowego wyglądu. Zamiast zwykłej koszulki z dekoltem półokrągłym lub w kształcie litery V wybierz oversizową koszulkę w stylu rugby albo model z kolekcji Nike 24.7, jak męska koszula zapinana na guziki PerfectStretch lub damska koszulka z tkaniny PerfectStretch. Stylizację uzupełnij bojówkami lub joggerami o swobodnym kroju i klasyczną czapką z daszkiem albo czapką ze ściągaczem, aby uzyskać efekt sportowej elegancji.
Stylowe i wygodne buty
Dopełnieniem każdej doskonałej stylizacji na podróże jest para sprawdzonych sneakersów. Wypróbuj na przykład model Nike Air Force 1, który jest nie tylko wygodny i kultowy, ale też doda Twojemu podróżniczemu strojowi sportowego charakteru. Możesz też postawić na wyśmienite innowacyjne buty Nike do biegania lub chodzenia, jak Vomero lub Motiva. Świetnie z nimi wyglądać będą sięgające do kostek spodnie albo legginsy.
Stylowe dodatki na czas podróży
Niedocenionym elementem stylizacji na podróże są dodatki. Dzięki kompaktowemu plecakowi lub torbie z przegrodami wszystkie niezbędne rzeczy będziesz mieć pod ręką. Aby zapewnić sobie jeszcze bardziej stylowy wygląd i więcej wygody, dobierz również oversizowe okulary przeciwsłoneczne, wysokie skarpety i wygodny szalik. Praktycznymi i gustownymi opcjami, które podkreślą całą stylizację, są też torby przez ramię i czapki Nike.
Tekst: Laura Lajiness Kaupke
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