Podcast Trained: LeBron James

Nikt nie rodzi się mistrzem. Na ten tytuł trzeba sobie zapracować. Tą myślą kierują się twórcy podcastu Nike „Trained”, w którym opowiadają o nowościach w dziedzinie fitnessu. Dzięki nim możesz osiągnąć lepsze wyniki jako sportowiec i trener. Posłuchaj audycji, aby poznać innowacje, ciekawostki i trendy, o których opowiedzą eksperci ze świata sportu.



W tym odcinku LeBron i jego trener, Mike Mancias, opowiadają o swoim specjalnym podejściu do treningu: w jaki sposób nauczyli się optymalizować sen LeBrona, regenerować jego siły poprzez hydroterapię kontrastową oraz jak wprowadzili medytację do codziennego grafiku. LeBron i Mike uważają, że trening to nie tylko czynność, którą wykonuje się na siłowni. To styl życia, który należy zaplanować.