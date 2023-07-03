Partnerzy społeczności – Nike

Współpraca z Rebel Girls
Partnerzy społecznościowi
Firma Nike wspiera osoby i społeczności z całego świata, które pomagają dziewczętom zarówno na boisku, jak i poza nim.
Z odpowiednim wsparciem wszystko jest możliwe
Trenerka María del Carmen Francisco Martínez – która należy do Proyecto Cantera, organizacji non-profit wykorzystującej piłkę nożną do pomagania dziewczętom będącym w trudnej sytuacji – uważa, że sport to kluczowy element umożliwiający dziewczętom realizowanie swoich celów. „Nigdy nie wątp w to, że boisko to Twoje miejsce. My, kobiety, jesteśmy w stanie wyróżniać się w każdym sporcie. Dzięki uprawianiu sportów masz okazję poznać wiele osób, które mogą stać się Twoimi przyjaciółkami lub mentorkami. Możesz nauczyć się komunikowania, rozwiązywanie konfliktów i dyscypliny. Możesz dowiedzieć się, jak pracować ciężej i mierzyć wyżej, jak dogadywać się z innymi osobami i jak im przewodzić”. Społeczności, takie jak Proyecto Cantera, to miejsca, w których robimy wszystko, co w naszej mocy, aby kolejne pokolenie dziewcząt miało, wszystko, czego potrzebuje, aby odnosić sukcesy – na boisku i poza nim.
Europa
Piłka nożna jest dla wszystkich osób. Nike wspiera wiele inicjatyw w Europie, które działa na rzecz poprawy życia dziewcząt i wykorzystuje do tego piłkę nożną. Od dawania uchodźczyniom i uchodźcom przestrzeni wspólnych przez pomaganie dzieciom z marginalizowanych środowisk po zapewnianie dziewczętom potrzebnej edukacji – dbamy o to, aby wspierać społeczności, które zmieniają świat na lepsze.
Reszta świata
Współpracujemy z projektami na całym świecie, pomagając dziewczętom rozpoczynać przygodę z piłką nożną i wspierając ich rozwój na boisku. Niezależnie, czy chodzi o dawanie im możliwość wyrażania samych siebie dzięki połączeniu piłki nożnej z poezją, zapewnianie dostępu do sportu czy docenianie kobiet ze społeczności muzułmańskiej grających w piłkę – na wszystkich kontynentach funkcjonuje wiele fantastycznych inicjatyw. Jako że popularność piłki nożnej w tym obszarze jest coraz większa, będziemy cały czas wspierać te grupy, aby mogły realizować swój cel i sprawiać, aby dziewczęta czuły się bezpieczne, dostrzeżone i równe.
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