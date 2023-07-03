Partnerzy społeczności – Nike

Trenerka María del Carmen Francisco Martínez – która należy do Proyecto Cantera, organizacji non-profit wykorzystującej piłkę nożną do pomagania dziewczętom będącym w trudnej sytuacji – uważa, że sport to kluczowy element umożliwiający dziewczętom realizowanie swoich celów. „Nigdy nie wątp w to, że boisko to Twoje miejsce. My, kobiety, jesteśmy w stanie wyróżniać się w każdym sporcie. Dzięki uprawianiu sportów masz okazję poznać wiele osób, które mogą stać się Twoimi przyjaciółkami lub mentorkami. Możesz nauczyć się komunikowania, rozwiązywanie konfliktów i dyscypliny. Możesz dowiedzieć się, jak pracować ciężej i mierzyć wyżej, jak dogadywać się z innymi osobami i jak im przewodzić”. Społeczności, takie jak Proyecto Cantera, to miejsca, w których robimy wszystko, co w naszej mocy, aby kolejne pokolenie dziewcząt miało, wszystko, czego potrzebuje, aby odnosić sukcesy – na boisku i poza nim.