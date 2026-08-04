Nike Kobe 10 Protro: nowa odsłona fasonu z 2015 roku

Oryginalne buty Kobe 10 były pierwszym modelem z serii Kobe, w którym zastosowano bezszwową cholewkę z tkaniny. Protro podąża tym samym kierunkiem, ale idzie o krok dalej. Technologicznie zaawansowana siateczka została przeprojektowana i ma teraz wyprofilowaną strukturę wzmacniającą, która tworzy widoczne okienka na przyszwie i po bokach buta. Widać różne warstwy, a różnicę można poczuć już w chwili, gdy zegniesz stopę.

Jak wyjaśnił zespół projektowy Kobe, celem było „celowe uproszczenie, ale jednocześnie zapewnienie takiego samego wsparcia, dzięki czemu but jest bardziej przewiewny”.

Dopasowany pasek w przedniej części buta utrzymuje stabilność nawet po usunięciu materiału, więc nie trzeba rezygnować z mocnego trzymania stopy na rzecz przewiewności. Kształt buta został również nieco poszerzony w przedniej części, aby zapewnić więcej miejsca.