Nike Kobe 10 Protro: nowa odsłona fasonu z 2015 roku
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Ponad 10 lat po tym, jak Kobe Bryant założył model nr 10 po raz pierwszy, Kobe 10 Protro debiutuje z nową elastyczną i bardziej przewiewną siateczkową cholewką, ulepszoną amortyzacją oraz bieżnikiem dostosowanym do wymogów nowoczesnej gry.
Buty Nike Kobe 10 Protro są już dostępne. Model Kobe 10, który miał swoją premierę w 2015 roku, powraca w wersji Protro (performance retro) ze znacznymi ulepszeniami w cholewce, amortyzacji, przyczepności i podeszwie zewnętrznej. To nie jest zwykła przeróbka. Każda część buta została dopracowana, przetestowana i ulepszona.
Szybkie podsumowanie
- Buty Nike Kobe 10 Protro mają przeprojektowaną cholewkę z zaawansowanej technologicznie siateczki, która zapewnia lepszą przewiewność i elastyczność.
- Cushion 3.0 zastępuje oryginalną piankę w podeszwie środkowej i jest połączona z nową technologią Zoom Strobel na całej długości, która poprawia czucie parkietu i dynamikę.
- Wzór bieżnika na podeszwie zewnętrznej został przeprojektowany za pomocą modelowania komputerowego, a jednocześnie pozostaje wierny oryginalnemu projektowi.
- Skrzydło z włókna węglowego w przedniej części buta – kultowy element modelu Kobe 10, który poprawia stabilizację – zostało zachowane w niezmienionej formie.
- W 2027 roku pojawi się również wersja Flyknit modelu Kobe 10 Protro, która będzie oferować bardziej dynamiczne dopasowanie, a pod stopą zamiast Cushion 3.0 znajdzie się pianka ZoomX.
- Halo to premierowa kolorystyka modelu Kobe 10 Protro, a wkrótce pojawi się wiele innych, w tym niektóre klasyczne wersje kolorystyczne.
Co nowego w Nike Kobe 10 Protro?
Proces Protro ma jasno określony cel. Jak ujął to zespół projektowy Kobe:
„Za każdym razem, gdy tworzymy wersję Protro danego modelu, chcemy poprawić każdy element buta. Od cholewki po podeszwę – chcemy wprowadzić znaczące ulepszenia”.
Oto co zmieniło się w modelu Kobe 10 i dlaczego.
Cholewka: większa przewiewność i elastyczność
Oryginalne buty Kobe 10 były pierwszym modelem z serii Kobe, w którym zastosowano bezszwową cholewkę z tkaniny. Protro podąża tym samym kierunkiem, ale idzie o krok dalej. Technologicznie zaawansowana siateczka została przeprojektowana i ma teraz wyprofilowaną strukturę wzmacniającą, która tworzy widoczne okienka na przyszwie i po bokach buta. Widać różne warstwy, a różnicę można poczuć już w chwili, gdy zegniesz stopę.
Jak wyjaśnił zespół projektowy Kobe, celem było „celowe uproszczenie, ale jednocześnie zapewnienie takiego samego wsparcia, dzięki czemu but jest bardziej przewiewny”.
Dopasowany pasek w przedniej części buta utrzymuje stabilność nawet po usunięciu materiału, więc nie trzeba rezygnować z mocnego trzymania stopy na rzecz przewiewności. Kształt buta został również nieco poszerzony w przedniej części, aby zapewnić więcej miejsca.
Podeszwa środkowa: Cushion 3.0 i pełnowymiarowa poduszka Zoom Strobel
W oryginalnych butach Kobe 10 zastosowano piankę Lunarlon z poduszką Zoom w pięcie. W modelu Protro zastąpiono ją pianką Cushion 3.0 – nowszą, bardziej dynamiczną formułą otoczoną miękką ramą zewnętrzną. Element z tworzywa TPU utrzymuje piankę w całości pod obciążeniem – bez niego bardziej miękkie pianki mają tendencję do pochłaniania energii, a nie do jej zwracania.
Ważniejszym dodatkiem jest pełnowymiarowa poduszka Zoom Strobel, która tworzy cienką warstwę amortyzującą wbudowaną we wkładkę. Umieszczona bliżej stopy niż poduszka Zoom w dolnej części buta, zapewnia dynamiczną amortyzację na całej powierzchni wkładki, zwłaszcza w przedniej części stopy, która w oryginalnym modelu mogła wydawać się zbyt cienka po dłuższym użytkowaniu. Jest to zmiana, która sprawdziła się w innych modelach butów Nike do koszykówki i dzięki której model Kobe 10 Protro wpisuje się w aktualne trendy w konstrukcji podeszwy.
Podeszwa zewnętrzna: Generatywny bieżnik, nowa odsłona dostosowana do dzisiejszej gry
W momencie wprowadzenia na rynek buty Kobe 10 były uważane za najlepsze w swojej klasie pod względem przyczepności, ale, jak zauważył zespół projektowy, były „najlepsze w swojej klasie w tamtym czasie”.
Gdy podczas projektowania modelu Protro przetestowano oryginalny bieżnik pod kątem wytrzymałości, wyniki nie były na oczekiwanym poziomie. Dlatego wrócili do oryginalnych plików projektowych.
To, co odkryli, było bardzo pouczające. Oryginalna podeszwa zewnętrzna została stworzona w oparciu o wzór bieżnika opracowany na podstawie danych dotyczących ruchu z centrum sportowo-badawczego Nike, a nie była dziełem przypadku. Protro przywraca tę logikę. Elementy biegnące od pięty do przedniej części stopy zapewniają wsparcie po bokach i pośrodku, a elementy prostopadłe ograniczają ruch do przodu i do tyłu. Wygląd różni się od oryginału, ale zasada działania jest taka sama.
Testy wytrzymałościowe między pierwszym a drugim etapem rozwoju wykazały znaczny wzrost wyników przyczepności.
„Zrobiliśmy to celowo, a za naszymi działaniami stała również nauka” – powiedział jeden z członków zespołu projektowego Kobe.
Co pozostaje bez zmian?
Skrzydło z włókna węglowego w przedniej części buta, umieszczone pod krawędzią w pobliżu małego palca, zapewniające wsparcie boczne podczas zwrotów, pozostaje niezmienione. To jeden z najbardziej rozpoznawalnych elementów konstrukcyjnych w modelu Kobe 10, który został przeniesiony do Protro w dokładnie takiej samej formie.
Zachowano również klasyczne przesłanie Kobe. To ukryty, wytłoczony napis, który Kobe zaczął umieszczać na podeszwie środkowej różnych wersji swoich kultowych butów. Przesłanie brzmi: „Endure and Conquer” (Wytrwaj i zwyciężaj).
Kobe 10 Protro: Zaawansowana technologicznie siateczka a Flyknit
Buty Kobe 10 Protro są dostępne w dwóch wersjach cholewek. Wybór odpowiedniej zależy od tego, czego szukasz.
Wersja z zaawansowanej technologicznie siateczki to model do noszenia na co dzień. Jest amortyzowana, dynamiczna i stworzona do gry. Kolorystykę określają nadruki i wykończenia na cholewce, więc to, co widzisz na zewnątrz, w dużej mierze odpowiada temu, co otrzymujesz.
Wersja Flyknit to elitarna konstrukcja. Cholewka dokładniej otula stopę, amortyzacja – ZoomX zamiast Cushion – jest lżejsza i bardziej dynamiczna pod stopami, a regulowane sznurówki umożliwiają indywidualne dopasowanie.
Zespół projektowy prześledził pozycję Flyknit w linii Kobe aż do jej początków:
„Modele Elite pojawiły się w okresie play-offów” – powiedział Indy Ashford, menedżer produktu Kobe. „Kobe zawsze starał się uzyskać przewagę, nawet jeśli chodziło o ułamki sekundy, kiedy może szybciej się obrócić lub po prostu być trochę bardziej dynamiczny”.
Daty premiery butów Nike Kobe 10 Protro
Buty Kobe 10 Protro zostaną wprowadzane na rynek w latach 2026 i 2027. Najpierw pojawią się wersje z siateczką technologiczną; modele Flyknit będą dostępne w 2027 roku. Daty premier są ogłaszane na Nike SNKRS i Nike.com przed każdą premierą.
Nike Kobe 10 Protro: Często zadawane pytania
Jakie są daty premiery modelu Kobe 10 Protro?
Buty Kobe 10 Protro zostaną wprowadzane na rynek w latach 2026 i 2027. Najpierw pojawią się wersje z siateczką technologiczną; modele Flyknit będą dostępne później w tym cyklu. Konkretne daty są ogłaszane na Nike SNKRS i Nike.com przed każdą premierą.
W jakich wersjach kolorystycznych pojawi się model Kobe 10 Protro?
Potwierdzone wersje kolorystyczne modelu Kobe 10 Protro to Halo i Blue Lagoon. Dodatkowe wersje kolorystyczne zostaną ogłoszone w miarę postępu harmonogramu premier.
Jaka jest różnica między modelem Kobe 10 Protro z zaawansowaną technologicznie siateczką a modelem Flyknit?
W wersji z zaawansowaną technologicznie siateczką zastosowano piankę Cushlon 3.0 i pełnowymiarową wkładkę Zoom Strobel. Jest to opcja z bardziej wyrazistą grafiką i w niższej cenie. Wersja Flyknit zawiera piankę ZoomX, która zapewnia większą lekkość i dynamikę, a konstrukcja Flyknit w określonych strefach gwarantuje dynamiczne dopasowanie. Buty mają też sznurówki umożliwiające regulację i ścisłe dopasowanie.
Czym są modele Kobe Protro?
Modele Kobe Protro to zaktualizowane wersje oryginalnych butów sygnowanych przez Kobe'ego Bryanta. W każdym modelu Protro wykorzystano nowoczesne technologie, takie jak nowe pianki, materiały, czy rozwiązania w zakresie przyczepności, zachowując jednocześnie oryginalny design Kobe. Wśród modeli Kobe Protro znalazły się buty Kobe 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, a teraz także 10.
Co oznacza ukryty tekst na modelu Kobe 10?
Ten ukryty przekaz to coś, co Kobe Bryant zaczął umieszczać na swoich butach, począwszy od modelu Kobe 5. Na modelu Kobe 10 brzmi on: „Endure and Conquer” (Wytrwaj i zwyciężaj). Jest wytłoczony na podeszwie środkowej i pojawia się również w modelu Protro.