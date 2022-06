Jakich ciążowych ubrań treningowych potrzebuję?

Powiększający się brzuch to nie jedyna fizyczna zmiana związana z ciążą. Możesz spodziewać się też m.in. spuchniętych dłoni i stóp oraz cięższych piersi. Nie znaczy to jednak, że powinnaś akceptować źle dopasowane lub niewygodne ubrania treningowe. Twoje ciało, nosząc w sobie dziecko, wykonuje już dodatkową pracę, więc czemu miałabyś godzić się na to, że Twoje ubrania jeszcze to utrudniają?

Wybór wygodnych ubrań do ćwiczeń w ciąży może mieć kluczowe znaczenie dla tego, jak będziesz czuła się podczas treningów w tym okresie. Większość odzieży sportowej przeznaczonej dla (przyszłych) mam jest wykonana z bardziej elastycznych i odprowadzających wilgoć materiałów oraz ma funkcjonalny fason ułatwiający karmienie.

Mimo to ubrań do treningu nie zawsze musisz szukać w sekcji z produktami dla mam i kobiet w ciąży. Mimo że mówi się, że odzież ciążowa odpowiada rozmiarom ubrań noszonym przed ciążą, trudno ocenić, jak duży stanie się Twój brzuch w ciągu kolejnych kilku miesięcy i jakie fasony będą Ci pasowały. Lepiej więc zawsze przymierzać ubrania przed zakupem.

„Możesz też zamówić kilka różnych rozmiarów online. Jeśli okaże się, że najwygodniejszą opcją jest rozmiar, o którym nigdy byś nie pomyślała, przypomnij sobie, że rozwija się w Tobie dziecko i zasługujesz na wygodę” – mówi Cassie Shortsleeve, edukatorka i trenerka pracująca z kobietami w ciąży oraz założycielka Dear Sunday, platformy online dla kobiet w ciąży i świeżo upieczonych matek.

Dobrym rozwiązaniem może być też postawienie na swoje ulubione modele treningowe, ale w większych rozmiarach. „Czasami odzież ciążowa to mus, a czasami wystarczą standardowe ubrania, tylko że w większych rozmiarach” – mówi Shortsleeve.

Aby zapewnić Ci wygodę (i styl) podczas wykonywania ćwiczeń w ciąży, stworzyłyśmy przewodnik, który pomoże Ci zaopatrzyć się w najważniejsze w tym okresie ubrania i produkty do treningu.