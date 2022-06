Jakie są najlepsze buty do koszykówki Nike?

Buty do koszykówki nie są wieczne. Należy je regularnie wymieniać. AAPSM zaleca wymianę butów co miesiąc, jeśli grasz regularnie podczas sezonu koszykarskiego, aby zmniejszyć ryzyko kontuzji.



Większość butów do koszykówki ma podeszwy przeznaczone do gry w hali. A co z najlepszymi butami do koszykówki na boiska zewnętrzne? Większość butów jest na tyle uniwersalna, że może być wystawiona na próbę na zewnątrz, ale odkryte boiska powodują zwiększone zużycie gumy podeszwy zewnętrznej, więc warto zaopatrzyć się w wytrzymałe buty o dużej przyczepności. Buty używane na zewnątrz mogą też wymagać częstszej wymiany.



Wreszcie, szukając idealnych butów, pamiętaj, by poświęcić trochę czasu na zmierzenie swojej stopy w celu uzyskania odpowiedniego dopasowania. Zbyt duże buty sprawiają, że stopa się ślizga, co zmniejsza stabilność i szybkość. Zbyt małe buty mogą powodować pęcherze, odciski i obniżenie komfortu. Jedynym sposobem na sprawdzenie, czy Twoje buty są odpowiednio dopasowane i czy sprawdzają się w Twojej grze, jest ich przetestowanie.



Nike daje Ci 60 dni na ich wypróbowanie. Oddaj więc kilka rzutów, a jeśli buty Ci się spodobają, zatrzymaj je. Jeśli z jakiegoś powodu nie będą Ci pasować, po prostu zwróć je w ciągu 60 dni, bez względu na to, ile razy były przez Ciebie używane na boisku. I pamiętaj, że wysyłka dla członków Nike jest bezpłatna.