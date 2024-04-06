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Ostatnia aktualizacja: 6 kwietnia 2024
Czas czytania: 2 min

Mój stanik na co dzień

Mój stanik na co dzień

Osoby w moim wieku mają wiele na głowie. Mówię serio – dzielimy swój czas pomiędzy szkołę, sport, naukę, przyjaciół i praktycznie wszystkie inne rzeczy.

Musimy więc znaleźć czas na odpoczynek. Potrzebujemy tych dni, w których wyciągasz z szafy najbardziej miękkie ubrania i robisz to, co pozwala Ci się zrelaksować i podładować baterie.

W takie dni noszę stanik Alate. Ma pogłębiony dekolt, dzięki któremu bardzo łatwo wkłada się go z rana. Świetnie pasuje też do chilloutowych stylizacji.

No i najważniejsze: jest niesamowicie wygodny. To jego wielka zaleta. Ramiączka są bardzo szerokie, więc nie wrzynają się w ramiona. Momentami zapominam, że w ogóle mam na sobie sportowy stanik.

Przeglądaj staniki Alate
Mój stanik na co dzień
Mój stanik na co dzień

Wszystkie mamy różne sposoby na relaks. Moje najprzyjemniejsze dni odpoczynku przebiegają w spokojnym tempie. Odrabiam zadania domowe i wychodzę na spacer z moim psem Chesterem. Ty możesz natomiast wybrać jogging z przyjaciółkami lub sesję jogi przy muzyce.

Niezależnie od tego, co lubisz robić, polecam znalezienie stanika sportowego, w którym będziesz czuła się po prostu dobrze.

Informacje o stanikach

  • Informacje o stanikach, Mój stanik na co dzień, slide 1 of 3

    Swoosh Pro

    Mój stanik do biegania
  • Informacje o stanikach, Mój stanik na co dzień, slide 2 of 3

    Indy

    Mój stanik do jogi
  • Informacje o stanikach, Mój stanik na co dzień, slide 3 of 3

    Issey Kyson

    Ciało się zmienia, zmieniają się też staniki

Data pierwszej publikacji: 8 kwietnia 2024

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