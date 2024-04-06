Mój stanik na co dzień

Osoby w moim wieku mają wiele na głowie. Mówię serio – dzielimy swój czas pomiędzy szkołę, sport, naukę, przyjaciół i praktycznie wszystkie inne rzeczy.



Musimy więc znaleźć czas na odpoczynek. Potrzebujemy tych dni, w których wyciągasz z szafy najbardziej miękkie ubrania i robisz to, co pozwala Ci się zrelaksować i podładować baterie.



W takie dni noszę stanik Alate. Ma pogłębiony dekolt, dzięki któremu bardzo łatwo wkłada się go z rana. Świetnie pasuje też do chilloutowych stylizacji.



No i najważniejsze: jest niesamowicie wygodny. To jego wielka zaleta. Ramiączka są bardzo szerokie, więc nie wrzynają się w ramiona. Momentami zapominam, że w ogóle mam na sobie sportowy stanik.