Poznaj londyńską ligę Super 5s

Liga Super 5 w Hackney to społeczność kobiet i osób niebinarnych grających w rozgrywkach piłkarskich na małych boiskach. To osoby, które w przeszłości zmagały się z przeciwnościami, ale teraz idą po swoje i na własnych zasadach tworzą sobie miejsce w świecie piłki nożnej.



Pandemia zahamowała rozwój kobiecej piłki nożnej, sprawiając, że przepaść pomiędzy rozgrywkami kobiet i mężczyzn stała się jeszcze bardziej widoczna. Teraz dziewczęta wychodzą z cienia, grając według własnych zasad i tworząc nową piłkarską kulturę dla wszystkich. Czy są tego świadome czy nie, każda z nich ma w sobie coś z buntowniczej aktywistki. Chcą po prostu grać w piłkę, a robiąc to, wytyczają nową ścieżkę dla młodszych dziewcząt, które chcą pójść w ich ślady.