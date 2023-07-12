No Pride, No Sport: Kolektyw Joy Run

Społeczność LGBTQIA+ zawsze tu była – przesuwała granice poprzez odważną ekspresję, innowacje i radość. Przedstawiamy sportowców i sportowczynie* oraz kolektywy, które mają długotrwały i pozytywny wpływ na sport. Chcemy, aby przyszłe pokolenia znały swoją wartość i wiedziały, że mogą ruszać się z takim samym poczuciem wolności, jak wszystkie inne osoby.



Jeśli jeszcze nie znasz kolektywu Joy Run z Berlina, chętnie Ci o nim opowiemy. Założyła go Huyen (ona/jej) po tym, jak odkryła, jaką pewność siebie daje jej bieganie. Ten inspirujący kolektyw wspiera społeczności BIPOC* oraz osoby nieheteronormatywne. Jego celem jest zachęcenie większej liczby osób z tych grup do biegania.



Ta inkluzywna grupa tworzy bezpieczne i pełne akceptacji środowisko, w którym wszystkie osoby mogą czerpać radość z ruchu. Działalność Joy Run nabiera tempa, a na berlińskiej scenie biegowej ma miejsce prawdziwa rewolucja, której efektem jest przestrzeń, dzięki której przyszłe pokolenia mogą czuć się bezpiecznie i komfortowo podczas swojej przygody z bieganiem.