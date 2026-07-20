Dzięki dziecięcej kolekcji Nike Football x LEGO® piłka nożna sprawia jeszcze większą radość
Aktualności produktowe
Nike Football i LEGO Group połączyły siły i wspólnie stworzyły wspaniałą kolekcję dziecięcą, która odwołuje się do kultury piłkarskiej. Znajdziesz w niej ulubione buty do piłki nożnej Nike i kultowe sneakersy Air Max 95 w wesołym stylu LEGO®, a także pasujące do nich stroje piłkarskie i odzież sportową.
- Kolekcja Nike Football x LEGO® obejmuje fantazyjne buty piłkarskie oraz inspirowane piłką nożną obuwie i odzież dla dzieci w wyrazistych kolorach, z zabawnymi grafikami i przyciągającymi wzrok nadrukami zwierzęcymi oraz wzorami inspirowanymi kreacjami LEGO.
- Kolekcja obejmuje buty piłkarskie Jr. Mercurial i Jr. Tiempo Streetgato, dwie nowe wersje modelu Air Max 95 dla dzieci, stroje piłkarskie i odzież sportową inspirowaną piłką nożną.
- Koszulki i spodenki mają zaawansowaną technologię chłodzenia Aero-FIT firmy Nike, która zapewnia dzieciom ochłodę i uczucie suchości, a nowe buty Mercurial są wyposażone w technologię zwiększającą szybkość.
- Kolekcja, której premiera miała miejsce 4 czerwca 2026 r., jest już dostępna na całym świecie na stronie internetowej nike.com, LEGO.com oraz w wybranych sklepach detalicznych.
Wraz z narastającą ekscytacją związaną z piłką nożną latem 2026 roku dzieci mogą teraz dołączyć do akcji dzięki kolekcji Nike x LEGO® Football, dostępnej już teraz na całym świecie. Najnowszy owoc współpracy Nike i The LEGO Group nadaje kreatywny, zabawny i energiczny charakter sprzętowi Nike Football, zachęcając dzieci do wyrażania swojej wyjątkowości poprzez jasne kolory i odważny design. Kolekcja, która łączy innowacje projektowe LEGO z technologią Nike zapewniającą wysoką wydajność, oferuje obuwie i odzież sportową dla każdego młodego fana piłki nożnej i/lub LEGO.
W ramach kampanii marki gwiazdami pokazu są kultowe minifigurki ubrane w sprzęt piłkarski Nike z nowej kolekcji.
„Nike zawsze opowiadał się za kreatywną, instynktowną piłką nożną” – mówi Andre Simmons, dyrektor kreatywny ds. inicjatyw marki Nike. „Chcemy, aby dzieci pamiętały, że piłka nożna to dobra zabawa. Dla wieloletnich fanów jest to przypomnienie radości, jaką odczuwali, gdy oglądali swoich ulubionych graczy wykonujących te niewyobrażalne rzeczy. Mamy coś dla każdego”.
Co znajduje się w kolekcji Nike Football x LEGO®?
Kolekcja dla dzieci obejmuje dwa różne rodzaje butów piłkarskich, dwie nowe wersje uwielbianych sneakersów lifestyle'owych Air Max 95, stroje piłkarskie, koszulki, spodenki, odzież sportową i akcesoria.
Buty piłkarskie
Te dwa fasony butów do piłki nożnej, będące centralnym punktem kolekcji, to dostosowane do potrzeb dzieci przeróbki dwóch kultowych modeli butów do piłki nożnej Nike. Pomagają zachęcić nowe pokolenie fanów do nawiązania więzi ze sportem i przyjęcia piłki nożnej za swoją, wyrażając jednocześnie swoją zabawną energię i kreatywność.
Jr. Mercurial Vapor Pro i Academy: buty Jr. Mercurial Vapor Pro i Academy są stworzone z myślą o szybkości i przyciąganiu uwagi. Przeznaczona jest do gry na twardej murawie i różnych nawierzchniach zewnętrznych. Buty z grafiką pantery z klocków LEGO® są dostępne w kolorze gorącego różu z pomarańczowym znakiem swoosh oraz w kolorze fioletowym z neonowo-zielonym znakiem swoosh.
Jr. Tiempo Streetgato: model Jr. Tiempo Streetgato również stanowi wyrazisty przekaz w kolorach pomarańczowym, czarnym i białym, z ulicznym stylem, przyciągającymi wzrok nadrukami z klocków LEGO i metalicznymi detalami. Jednak w przeciwieństwie do modeli Jr. Mercurial Vapor Pro i Academy, buty Jr. Tiempo Streetgato są przeznaczone do gry w małych składach i na halach.
Buty lifestylowe
Dwie nowe, przyjazne dzieciom wersje kultowego modelu Air Max 95 oddają kulturę piłki nożnej.
Odzież
Dopasowane stroje piłkarskie i odzież sportowa zapewnią dzieciom świetny wygląd oraz uczucie ochłody, wygody i pewności siebie na boisku.
Zestawy Aero-FIT Match: dzięki zastosowaniu Nike Aero-FIT – innowacyjnej technologii chłodzenia tej marki – te zestawy zapewnią dzieciom ochłodę i uczucie suchości podczas zabawy przez cały dzień. Dopasowane koszulki i spodenki mają elementy stylistyczne, takie jak grafiki z jaguarem i trującą żabą, wzory z klocków LEGO i opalizujące naszywki. Wpływ LEGO jest dodatkowo widoczny w elementach inspirowanych minifigurkami LEGO i realistycznych wzorach klocków LEGO, które przypominają fotografie.
Koszulka Hollywood Keepers: ta ekskluzywna koszulka z wzorem inspirowanym klockami LEGO jest najbardziej charakterystycznym elementem kolekcji odzieży.
Wzory i akcesoria odzieży sportowej: dodatkowa odzież sportowa, o której więcej szczegółów przekażemy w nadchodzących tygodniach, uzupełnia kolekcję.
Gdzie kupić
Kolekcja Nike Football x LEGO® jest już dostępna na stronach nike.com i LEGO.com oraz w wybranych sklepach detalicznych po globalnej premierze, która miała miejsce 4 czerwca 2026 r.
Najczęściej zadawane pytania
Jakie buty znajdują się w kolekcji Nike x LEGO®?
Kolekcja Nike Football x LEGO® obejmuje dwa nowe buty do piłki nożnej Nike dla dzieci: Jr. Mercurial i Jr. Tiempo Streetgato. Ponadto kolekcja obejmuje dwie nowe wersje butów Nike Air Max 95 w rozmiarach dziecięcych.
Czym jest technologia Aero-FIT?
Aero-FIT, zastosowana w koszulkach i spodenkach Nike x LEGO, to innowacyjna technologia chłodzenia firmy Nike, która zapewnia ochłodę i uczucie suchości podczas wysiłku. Ten elitarny, funkcjonalny materiał został wykonany w całości z odpadów tekstylnych, dzięki czemu jest również przyjazny dla środowiska.
Gdzie mogę kupić kolekcję piłkarską Nike x LEGO®?
Kolekcja piłkarska Nike x LEGO jest dostępna na stronach nike.com i LEGO.com oraz w wybranych sklepach detalicznych.
Czy piłkarska kolekcja Nike x LEGO® jest dostępna poza Stanami Zjednoczonymi?
Tak, ta współpraca Nike i Lego jest dostępna na całym świecie.