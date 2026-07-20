Wraz z narastającą ekscytacją związaną z piłką nożną latem 2026 roku dzieci mogą teraz dołączyć do akcji dzięki kolekcji Nike x LEGO® Football, dostępnej już teraz na całym świecie. Najnowszy owoc współpracy Nike i The LEGO Group nadaje kreatywny, zabawny i energiczny charakter sprzętowi Nike Football, zachęcając dzieci do wyrażania swojej wyjątkowości poprzez jasne kolory i odważny design. Kolekcja, która łączy innowacje projektowe LEGO z technologią Nike zapewniającą wysoką wydajność, oferuje obuwie i odzież sportową dla każdego młodego fana piłki nożnej i/lub LEGO.

W ramach kampanii marki gwiazdami pokazu są kultowe minifigurki ubrane w sprzęt piłkarski Nike z nowej kolekcji.

„Nike zawsze opowiadał się za kreatywną, instynktowną piłką nożną” – mówi Andre Simmons, dyrektor kreatywny ds. inicjatyw marki Nike. „Chcemy, aby dzieci pamiętały, że piłka nożna to dobra zabawa. Dla wieloletnich fanów jest to przypomnienie radości, jaką odczuwali, gdy oglądali swoich ulubionych graczy wykonujących te niewyobrażalne rzeczy. Mamy coś dla każdego”.