Mistrzyni w biegu średniodystansowym Keely Hodgkinson wypuszcza swoją pierwszą sygnowaną kolekcję Nike

Aktualności produktowe
Ostatnia aktualizacja: 4 sierpnia 2026
Czas czytania: 6 min
Przedstawiamy pierwszą sygnowaną przez Keely Hodgkinson kolekcję butów i odzieży do biegania Nike

Mistrzyni biegania średniodystansowego Keely Hodgkinson wprowadziła na rynek swoją pierwszą kolekcję butów i odzieży Nike sygnowaną jej nazwiskiem. W kolekcji sportowej Keely Hodgkinson znajdują się cztery popularne modele Nike do biegania po asfalcie lub na bieżni w jej autorskiej wersji: Vomero Plus, Pegasus 42, Vaporfly 4 i Victory 2. Towarzysząca im kolekcja odzieży obejmuje koszulki i spodenki wykonane z materiałów z innowacyjnymi technologiami AeroSwift i Nike Pro Sculpt. 16 lipca 2026 r. kolekcja miała globalną premierę na stronie internetowej Nike.com oraz w wybranych sklepach detalicznych.

Szybkie podsumowanie

  • Słynna brytyjska biegaczka średniodystansowa Keely Hodgkinson wprowadziła na rynek swoją pierwszą kolekcję obuwia i odzieży Nike, zawierającą wyraziste i eleganckie czarne modele z kontrastowymi metalicznymi złotymi akcentami.
  • Wśród butów znalazły się nowe wersje kolorystyczne kultowych modeli Vomero Plus, Pegasus 42, Vaporfly 4 i Victory 2 – przeznaczonych do biegania po asfalcie, na bieżni i na zawodach.
  • Towarzysząca im kolekcja odzieży obejmuje dwa zestawy spodenek wykonanych z materiałów Nike z technologiami AeroSwift i Nike Pro Sculpt.
  • Kolekcja jest dostępna na stronie internetowej Nike.com oraz w wybranych sklepach detalicznych po globalnej premierze 16 lipca 2026 r.

Kim jest Keely Hodgkinson?

Keely Hodgkinson, znana ze swojej szybkości i wielkiego stylu, jest słynną brytyjską biegaczką średniodystansową z Greater Manchester w Anglii. Jest jedną z najszybszych biegaczek średniodystansowych swoich czasów. Od 2019 roku jest sportowczynią Nike oraz współpracuje z naukowcami i projektantami Nike, tworząc produkty dla osób biegających zawodowo i rekreacyjnie. Kolekcja Keely Hodgkinson to jej pierwszy zestaw Nike sygnowany jej nazwiskiem.

Przedstawiamy pierwszą sygnowaną przez Keely Hodgkinson kolekcję butów i odzieży do biegania Nike

Jakie buty do biegania nosi Keely Hodgkinson i dlaczego?

Wybrane buty do biegania z tej kolekcji są odpowiednie do każdego rodzaju treningu i zawodów na asfalcie lub bieżni. Oto zestawienie butów, które Hodgkinson nosi w różnych celach, od codziennych treningów po dzień startowy.

  • Biegi regeneracyjne: Kiedy Hodgkinson wybiera się na bieg regeneracyjny, sięga po model Vomero Plus. Znany z wyjątkowej amortyzacji i miękkiej podeszwy środkowej ZoomX na całej długości, model Vomero Plus został zaprojektowany przez kobiety dla kobiet.
  • Codzienne treningi: Ulubionymi butami Hodgkinson do biegania na co dzień są Pegasus 42, które zapewniają wyjątkową sprężystość dzięki zakrzywionej, pełnowymiarowej poduszce Air Zoom i podeszwie środkowej z pianki ReactX. Taka konstrukcja zapewnia butom potężny zwrot energii, co jest pomocne podczas codziennych treningów.
  • Treningi interwałowe i zawody: Vaporfly 4 to najlepszy wybór Hodgkinson do treningów interwałowych ze względu na mocne, dynamiczne wrażenia, które zapewnia płytka Flyplate z włókna węglowego na całej długości oraz amortyzacja ZoomX. Vaporfly 4 to idealne buty do biegania zarówno na długich dystansach, jak i w sprintach.
  • Biegi na torze: Podczas startów w biegach średniodystansowych na torze Hodgkinson zakłada buty dystansowe Victory 2 z kolcami, wyposażone w  innowacyjną technologię Nike Air. Buty są wyposażone w poduszkę Air Zoom, piankę ZoomX i płytkę z włókna węglowego, co zapewnia moc i stabilność.
Przedstawiamy pierwszą sygnowaną przez Keely Hodgkinson kolekcję butów i odzieży do biegania Nike
Przedstawiamy pierwszą sygnowaną przez Keely Hodgkinson kolekcję butów i odzieży do biegania Nike

Kolekcja Keely Hodgkinson: Polecana odzież do biegania

Oprócz butów do biegania kolekcja Keely Hodgkinson obejmuje również kilka elementów odzieży, które pozwalają stworzyć kompletną stylizację. Zestawy AeroSwift i Pro Sculpt, wykonane z innowacyjnych materiałów Nike, zostały zaprojektowane tak, aby odzwierciedlały styl słynnej sportowczyni i zapewniały funkcjonalność, której potrzebuje każda osoba uprawiająca biegi.

Zestaw AeroSwift: Poczuj się jak Hodgkinson, zakładając krótką koszulkę AeroSwift z kieszenią i obcisłe spodenki o długości 13 cm. W tych zaawansowanych produktach nie ma nic oczywistego. Dzięki technologii Dri-FIT ADV ten komplet zapewni Ci uczucie ochłody i suchości nawet w upalne, letnie dni. Wygodne kieszenie umożliwiają przechowywanie niezbędnych drobiazgów podczas biegu, a dzięki dopasowaniu każdy element odzieży pozostaje na swoim miejscu i zapewnia wygodę.

Zestaw Nike Pro Sculpt: Kolekcja oferuje również koszulkę z długim rękawem Nike Pro Sculpt i spodenki Pro Sculpt o długości 13 cm, które zapewniają większą osłonę. Stonowana grafika i odważne logo Swoosh wykonane z satyny sprawiają, że ten zestaw jest wyjątkowy. Subtelne detale, w tym charakterystyczne logo Nike w kształcie tornada, nawiązują do osoby, od której zestaw wziął swoją nazwę.

Charakterystyczny styl kolekcji Keely Hodgkinson

Stylowy design kolekcji ma wyrazisty charakter oraz wyraźnie nawiązuje do osiągnięć i osobowości sportowczyni Nike. Czarna kolorystyka kolekcji nawiązuje do niezachwianej pewności siebie i kontroli Hodgkinson, a akcenty w odcieniu metalicznego złota, które podkreślają każdy element kolekcji, ukazują jej styl, odwagę i osiągnięcia. Dodatkowe akcenty obejmują odpinane zawieszki „KH” na butach do biegania.

Sportowczyni Nike była mocno zaangażowana w opracowanie oraz projektowanie kolekcji, dostarczając naukowcom i projektantom Nike pomocnych informacji na temat potrzeb zarówno osób biegających rekreacyjnie, jak i zawodowo.

„Posiadanie własnej kolekcji Nike to spełnienie marzeń” – mówi sportowczyni Nike, która jest znana jako jedna z najszybszych biegaczek na 800 metrów. „Mam nadzieję, że każda młoda dziewczyna, która ją zobaczy, będzie wiedziała, że warto realizować wielkie marzenia – ponieważ dzięki ciężkiej pracy i wierze w siebie wszystko jest możliwe”.

Kolekcja Keely Hodgkinson miała globalną premierę na stronie internetowej Nike.com oraz w wybranych sklepach detalicznych 16 lipca 2026 r.

Przedstawiamy pierwszą sygnowaną przez Keely Hodgkinson kolekcję butów i odzieży do biegania Nike

Najczęściej zadawane pytania dotyczące kolekcji Keely Hodgkinson

Czym jest kolekcja Keely Hodgkinson?

Kolekcja Keely Hodgkinson to pierwsza kolekcja Nike sygnowana nazwiskiem sportowczyni, składająca się z czterech różnych modeli butów do biegania i pasującej do nich odzieży.

Jakie buty do biegania wchodzą w skład kolekcji?

W kolekcji Keely Hodgkinson znajdują się modele Vomero Plus, Pegasus 42, Vaporfly 4 i Victory 2.

Jaką odzież sportową zawiera kolekcja Keely Hodgkinson?

Odzież z kolekcji Keely Hodgkinson składa się z dwóch zestawów: krótkiej koszulki AeroSwift z kieszenią i obcisłych spodenek o długości 13 cm oraz koszulki z długim rękawem Nike Pro Sculpt i spodenek o długości 13 cm.

Czym są buty Nike Victory 2?

Nike Victory 2 to buty z kolcami do biegania dystansowego, stworzone z myślą o prędkości i osobach biegających na średnich dystansach, które chcą bić rekordy. Ponadto model Victory 2 zapewnia odbicie i stabilność – dwie przydatne cechy w bieganiu dystansowym.

Gdzie mogę kupić kolekcję Keely Hodgkinson?

Kolekcję Keely Hodgkinson można kupić na stronie internetowej Nike.com oraz w wybranych sklepach detalicznych na całym świecie.

Data pierwszej publikacji: 28 lipca 2026

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