Przedstawiamy pierwszą sygnowaną przez Keely Hodgkinson kolekcję butów i odzieży do biegania Nike

Oprócz butów do biegania kolekcja Keely Hodgkinson obejmuje również kilka elementów odzieży, które pozwalają stworzyć kompletną stylizację. Zestawy AeroSwift i Pro Sculpt, wykonane z innowacyjnych materiałów Nike, zostały zaprojektowane tak, aby odzwierciedlały styl słynnej sportowczyni i zapewniały funkcjonalność, której potrzebuje każda osoba uprawiająca biegi.

Zestaw AeroSwift: Poczuj się jak Hodgkinson, zakładając krótką koszulkę AeroSwift z kieszenią i obcisłe spodenki o długości 13 cm. W tych zaawansowanych produktach nie ma nic oczywistego. Dzięki technologii Dri-FIT ADV ten komplet zapewni Ci uczucie ochłody i suchości nawet w upalne, letnie dni. Wygodne kieszenie umożliwiają przechowywanie niezbędnych drobiazgów podczas biegu, a dzięki dopasowaniu każdy element odzieży pozostaje na swoim miejscu i zapewnia wygodę.

Zestaw Nike Pro Sculpt: Kolekcja oferuje również koszulkę z długim rękawem Nike Pro Sculpt i spodenki Pro Sculpt o długości 13 cm, które zapewniają większą osłonę. Stonowana grafika i odważne logo Swoosh wykonane z satyny sprawiają, że ten zestaw jest wyjątkowy. Subtelne detale, w tym charakterystyczne logo Nike w kształcie tornada, nawiązują do osoby, od której zestaw wziął swoją nazwę.