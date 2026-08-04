Przedstawiamy pierwszą sygnowaną przez Keely Hodgkinson kolekcję butów i odzieży do biegania Nike

Mistrzyni w biegu średniodystansowym Keely Hodgkinson wypuszcza swoją pierwszą sygnowaną kolekcję Nike
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Mistrzyni biegania średniodystansowego Keely Hodgkinson wprowadziła na rynek swoją pierwszą kolekcję butów i odzieży Nike sygnowaną jej nazwiskiem. W kolekcji sportowej Keely Hodgkinson znajdują się cztery popularne modele Nike do biegania po asfalcie lub na bieżni w jej autorskiej wersji: Vomero Plus, Pegasus 42, Vaporfly 4 i Victory 2. Towarzysząca im kolekcja odzieży obejmuje koszulki i spodenki wykonane z materiałów z innowacyjnymi technologiami AeroSwift i Nike Pro Sculpt. 16 lipca 2026 r. kolekcja miała globalną premierę na stronie internetowej Nike.com oraz w wybranych sklepach detalicznych.
Szybkie podsumowanie
- Słynna brytyjska biegaczka średniodystansowa Keely Hodgkinson wprowadziła na rynek swoją pierwszą kolekcję obuwia i odzieży Nike, zawierającą wyraziste i eleganckie czarne modele z kontrastowymi metalicznymi złotymi akcentami.
- Wśród butów znalazły się nowe wersje kolorystyczne kultowych modeli Vomero Plus, Pegasus 42, Vaporfly 4 i Victory 2 – przeznaczonych do biegania po asfalcie, na bieżni i na zawodach.
- Towarzysząca im kolekcja odzieży obejmuje dwa zestawy spodenek wykonanych z materiałów Nike z technologiami AeroSwift i Nike Pro Sculpt.
- Kolekcja jest dostępna na stronie internetowej Nike.com oraz w wybranych sklepach detalicznych po globalnej premierze 16 lipca 2026 r.
Kim jest Keely Hodgkinson?
Keely Hodgkinson, znana ze swojej szybkości i wielkiego stylu, jest słynną brytyjską biegaczką średniodystansową z Greater Manchester w Anglii. Jest jedną z najszybszych biegaczek średniodystansowych swoich czasów. Od 2019 roku jest sportowczynią Nike oraz współpracuje z naukowcami i projektantami Nike, tworząc produkty dla osób biegających zawodowo i rekreacyjnie. Kolekcja Keely Hodgkinson to jej pierwszy zestaw Nike sygnowany jej nazwiskiem.
Jakie buty do biegania nosi Keely Hodgkinson i dlaczego?
Wybrane buty do biegania z tej kolekcji są odpowiednie do każdego rodzaju treningu i zawodów na asfalcie lub bieżni. Oto zestawienie butów, które Hodgkinson nosi w różnych celach, od codziennych treningów po dzień startowy.
- Biegi regeneracyjne: Kiedy Hodgkinson wybiera się na bieg regeneracyjny, sięga po model Vomero Plus. Znany z wyjątkowej amortyzacji i miękkiej podeszwy środkowej ZoomX na całej długości, model Vomero Plus został zaprojektowany przez kobiety dla kobiet.
- Codzienne treningi: Ulubionymi butami Hodgkinson do biegania na co dzień są Pegasus 42, które zapewniają wyjątkową sprężystość dzięki zakrzywionej, pełnowymiarowej poduszce Air Zoom i podeszwie środkowej z pianki ReactX. Taka konstrukcja zapewnia butom potężny zwrot energii, co jest pomocne podczas codziennych treningów.
- Treningi interwałowe i zawody: Vaporfly 4 to najlepszy wybór Hodgkinson do treningów interwałowych ze względu na mocne, dynamiczne wrażenia, które zapewnia płytka Flyplate z włókna węglowego na całej długości oraz amortyzacja ZoomX. Vaporfly 4 to idealne buty do biegania zarówno na długich dystansach, jak i w sprintach.
- Biegi na torze: Podczas startów w biegach średniodystansowych na torze Hodgkinson zakłada buty dystansowe Victory 2 z kolcami, wyposażone w innowacyjną technologię Nike Air. Buty są wyposażone w poduszkę Air Zoom, piankę ZoomX i płytkę z włókna węglowego, co zapewnia moc i stabilność.
Kolekcja Keely Hodgkinson: Polecana odzież do biegania
Oprócz butów do biegania kolekcja Keely Hodgkinson obejmuje również kilka elementów odzieży, które pozwalają stworzyć kompletną stylizację. Zestawy AeroSwift i Pro Sculpt, wykonane z innowacyjnych materiałów Nike, zostały zaprojektowane tak, aby odzwierciedlały styl słynnej sportowczyni i zapewniały funkcjonalność, której potrzebuje każda osoba uprawiająca biegi.
Zestaw AeroSwift: Poczuj się jak Hodgkinson, zakładając krótką koszulkę AeroSwift z kieszenią i obcisłe spodenki o długości 13 cm. W tych zaawansowanych produktach nie ma nic oczywistego. Dzięki technologii Dri-FIT ADV ten komplet zapewni Ci uczucie ochłody i suchości nawet w upalne, letnie dni. Wygodne kieszenie umożliwiają przechowywanie niezbędnych drobiazgów podczas biegu, a dzięki dopasowaniu każdy element odzieży pozostaje na swoim miejscu i zapewnia wygodę.
Zestaw Nike Pro Sculpt: Kolekcja oferuje również koszulkę z długim rękawem Nike Pro Sculpt i spodenki Pro Sculpt o długości 13 cm, które zapewniają większą osłonę. Stonowana grafika i odważne logo Swoosh wykonane z satyny sprawiają, że ten zestaw jest wyjątkowy. Subtelne detale, w tym charakterystyczne logo Nike w kształcie tornada, nawiązują do osoby, od której zestaw wziął swoją nazwę.
Charakterystyczny styl kolekcji Keely Hodgkinson
Stylowy design kolekcji ma wyrazisty charakter oraz wyraźnie nawiązuje do osiągnięć i osobowości sportowczyni Nike. Czarna kolorystyka kolekcji nawiązuje do niezachwianej pewności siebie i kontroli Hodgkinson, a akcenty w odcieniu metalicznego złota, które podkreślają każdy element kolekcji, ukazują jej styl, odwagę i osiągnięcia. Dodatkowe akcenty obejmują odpinane zawieszki „KH” na butach do biegania.
Sportowczyni Nike była mocno zaangażowana w opracowanie oraz projektowanie kolekcji, dostarczając naukowcom i projektantom Nike pomocnych informacji na temat potrzeb zarówno osób biegających rekreacyjnie, jak i zawodowo.
„Posiadanie własnej kolekcji Nike to spełnienie marzeń” – mówi sportowczyni Nike, która jest znana jako jedna z najszybszych biegaczek na 800 metrów. „Mam nadzieję, że każda młoda dziewczyna, która ją zobaczy, będzie wiedziała, że warto realizować wielkie marzenia – ponieważ dzięki ciężkiej pracy i wierze w siebie wszystko jest możliwe”.
Kolekcja Keely Hodgkinson miała globalną premierę na stronie internetowej Nike.com oraz w wybranych sklepach detalicznych 16 lipca 2026 r.
Najczęściej zadawane pytania dotyczące kolekcji Keely Hodgkinson
Czym jest kolekcja Keely Hodgkinson?
Kolekcja Keely Hodgkinson to pierwsza kolekcja Nike sygnowana nazwiskiem sportowczyni, składająca się z czterech różnych modeli butów do biegania i pasującej do nich odzieży.
Jakie buty do biegania wchodzą w skład kolekcji?
W kolekcji Keely Hodgkinson znajdują się modele Vomero Plus, Pegasus 42, Vaporfly 4 i Victory 2.
Jaką odzież sportową zawiera kolekcja Keely Hodgkinson?
Odzież z kolekcji Keely Hodgkinson składa się z dwóch zestawów: krótkiej koszulki AeroSwift z kieszenią i obcisłych spodenek o długości 13 cm oraz koszulki z długim rękawem Nike Pro Sculpt i spodenek o długości 13 cm.
Czym są buty Nike Victory 2?
Nike Victory 2 to buty z kolcami do biegania dystansowego, stworzone z myślą o prędkości i osobach biegających na średnich dystansach, które chcą bić rekordy. Ponadto model Victory 2 zapewnia odbicie i stabilność – dwie przydatne cechy w bieganiu dystansowym.
Gdzie mogę kupić kolekcję Keely Hodgkinson?
Kolekcję Keely Hodgkinson można kupić na stronie internetowej Nike.com oraz w wybranych sklepach detalicznych na całym świecie.