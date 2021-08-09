Poznaj londyński klub piłkarski Indian Gymkhana

Indian Gymkhana FC
Społeczność
Klub Gymkhana FC z zachodniego Londynu obala stereotypy i wytycza nową ścieżkę dla przyszłej piłki nożnej.
Od momentu założenia w 1916 roku Indian Gymkhana Football Club napędza sport na poziomie lokalnym i stanowi centrum dla drugiego pokolenia Azjatów w Londynie. Jest to klub, który buduje przyjaźnie oraz dostarcza emocji i okazji do rywalizacji w każdym meczu. Ale za całą tą energią kryje się cel – podważanie stereotypów i torowanie drogi dla nowej ery futbolu.
Jak mówi kapitan pierwszej drużyny, JT: „Nasza społeczność nigdy nie była postrzegana jako część kultury piłkarskiej w tym kraju – to stereotyp, który musimy podważyć”.
Ten odcinek serii „Pasja ekipy” poświęcony jest sile, którą ma piłka nożna tworzona przez społeczności. Klub Gymkhana FC wspiera kulturę i społeczność, która istnieje od 100 lat – i nadal prosperuje dzięki ludziom, którzy wierzą w jego przyszłość i chcą zobaczyć, jak odnosi sukcesy, rzucając wyzwanie stereotypom.
„Mamy obecnie inną epokę. To pokolenie nie boi się sprawić, by coś się wydarzyło. To naprawdę inspirujące”.
Zobacz treningi i mecze zespołu oraz posłuchaj, co zawodnicy mają do powiedzenia na temat obecnego stanu piłki nożnej – prosto z ich rodzinnej dzielnicy Osterley w zachodnim Londynie.
Tekst: Liz Baldwin Zdjęcia: Ollie Radford Film: Myles Desenberg, Josh Blaaberg, Jack Wilkinson, Joel Honeywell