Poznaj londyński klub piłkarski Indian Gymkhana

Od momentu założenia w 1916 roku Indian Gymkhana Football Club napędza sport na poziomie lokalnym i stanowi centrum dla drugiego pokolenia Azjatów w Londynie. Jest to klub, który buduje przyjaźnie oraz dostarcza emocji i okazji do rywalizacji w każdym meczu. Ale za całą tą energią kryje się cel – podważanie stereotypów i torowanie drogi dla nowej ery futbolu.

Jak mówi kapitan pierwszej drużyny, JT: „Nasza społeczność nigdy nie była postrzegana jako część kultury piłkarskiej w tym kraju – to stereotyp, który musimy podważyć”.