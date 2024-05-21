Sportowczyni Nike: Kimia Alizadeh

Kimia nie wierzy w marzenia. „Nie mam marzeń, mam tylko cele. Marzenie to coś zbyt wielkiego, coś trudnego do osiągnięcia. Cel to z kolei coś, co jest w Twoim zasięgu”. Wierzy za to, że trzeba twardo stąpać po ziemi – to dzięki temu zwycięstwa stają się rzeczywistością.