Aby stać się najbardziej wysportowaną wersją siebie, nie wystarczy trenować intensywniej, podnosić większe ciężary czy biegać szybciej. Kelly Starrett, doktor fizjoterapii, uważa, że droga do poprawy wyników zaczyna się od opanowania podstaw. W najnowszym odcinku ten trener specjalizujący się w treningu przekrojowym oraz współzałożyciel The Ready State rozmawia z prowadzącą Jaclyn Byrer na temat budowania solidnych fundamentów sprawności fizycznej poprzez maksymalne zwiększanie ruchu i mobilności. Opowiada o podstawowych umiejętnościach, które mogą zapobiec urazom. Wyjaśnia, w jaki sposób są one konsekwentnie wykorzystywane we wszystkich obszarach związanych ze sportem i fitnessem. Zdradza również, jak każdy może zachować formę poprzez ćwiczenia na siłowni lub poza nią.