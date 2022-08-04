Podcast Trained: zwiększ swoją mobilność z Kellym Starrettem
Coaching
Pokonały Cię dokuczliwe urazy? Podejście do ruchu, które prezentuje ten fizjoterapeuta, może przynieść Ci wyczekiwaną ulgę.
Trained to podcast, w którym omawiamy najnowsze innowacje i odkrycia z dziedziny fitnessu.
Aby stać się najbardziej wysportowaną wersją siebie, nie wystarczy trenować intensywniej, podnosić większe ciężary czy biegać szybciej. Kelly Starrett, doktor fizjoterapii, uważa, że droga do poprawy wyników zaczyna się od opanowania podstaw. W najnowszym odcinku ten trener specjalizujący się w treningu przekrojowym oraz współzałożyciel The Ready State rozmawia z prowadzącą Jaclyn Byrer na temat budowania solidnych fundamentów sprawności fizycznej poprzez maksymalne zwiększanie ruchu i mobilności. Opowiada o podstawowych umiejętnościach, które mogą zapobiec urazom. Wyjaśnia, w jaki sposób są one konsekwentnie wykorzystywane we wszystkich obszarach związanych ze sportem i fitnessem. Zdradza również, jak każdy może zachować formę poprzez ćwiczenia na siłowni lub poza nią.
„Nie chodzi o to, że wygrywa ten, kto wykona największą pracę. Decydujące jest to, kto ma najlepsze umiejętności, a także to, jak te umiejętności przekładają się na lepsze wyniki”.
– Kelly Starrett
Doktor fizjoterapii, trener specjalizujący się w treningu przekrojowym i współzałożyciel The Ready State
Masz pytania dotyczące nastawienia, ruchu, odżywiania, regeneracji lub snu? A może chcesz zaproponować temat lub kolejnego gościa? Napisz do Jaclyn na adres trained@nike.com, a ona zobaczy, co da się zrobić.