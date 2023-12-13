Każda dziewczyna ma ciało sportowczyni
Szczera rozmowa
Sport inspiruje nas i jednoczy, dając nam możliwość celebrowania unikalnego piękna i różnorodności naszych ciał. Mimo to problemy dotyczące pewności siebie związanej z ciałem mają wpływ na to, że dziewczęta rezygnują z uprawiania sportu dwa razy częściej niż chłopcy. Masz w sobie siłę, by to zmienić.
Przez dekady społeczeństwo wyznaczało nierealistyczne ideały dotyczące wyglądu dziewcząt, promując wąską definicję piękna – także jeśli chodzi o sport. Nasze wyobrażenie o „idealnym ciele” w sporcie zostało ukształtowane przez naszych znajomych i nasze znajome, rodziny, trenerów i trenerki oraz media. Ten niemożliwy do zrealizowania cel może negatywnie wpływać na zdrowie psychiczne dziewcząt oraz ich zaangażowanie w sport. Wspólnie możemy wprowadzić małe zmiany, które pomogą dziewczętom zwiększyć swoją pewność siebie związaną z ciałem podczas uprawiania sportów, które kochają.
1. Tworzenie bezpiecznych sportowych przestrzeni dla dziewcząt
Dbanie o dostępność przestrzeni tylko dla dziewcząt, takich jak szatnie czy łazienki, może dać im poczucie komfortu i bezpieczeństwa. Upewnij się, że te miejsca są dobrze oświetlone, zapewniają prywatność podczas przebierania się, są nadzorowane przez kobiety i nie mają do nich dostępu osoby postronne. Jeśli to możliwe, warto zadbać też o dostępność produktów higieny osobistej, takich jak dezodoranty czy tampony. Celem jest zapewnienie dziewczętom prywatności, bezpieczeństwa i komfortu, zwłaszcza w okresie, gdy ich ciała znacząco się zmieniają.
2. Promowanie ich indywidualności i reprezentacji
Przyjrzyj się sportowym przestrzeniom dla dziewcząt i zastanów się, jakie czynniki mogą przeszkodzić im w wyrażaniu swojej indywidualności i wzmacniać określone ideały dotyczące wyglądu. Sprawdź, czy materiały reklamowe przedstawiają wyłącznie jeden rodzaj sportowczyń (szczupłych, wysokich, pełnosprawnych, białych) lub czy w szatni znajdują się „inspirujące” cytaty zachęcające do restrykcyjnych diet i przesadnego poświęcenia podczas treningów. Jeśli tak, porozmawiaj z osobą z kadry trenerskiej o negatywnych efektach takiego przekazu i pomyśl o zastąpieniu go bardziej zróżnicowanymi treściami nieodwołującymi się do wyglądu.
3. Dbanie o szeroki wybór sprzętu
Niewygodne i odsłaniające za dużo stroje mogą rozpraszać i niepokoić dziewczęta podczas uprawiania sportu. Zapewnianie dostępu do różnych rodzajów strojów pozwala im wybrać to, w czym czują się najbardziej komfortowo. Nieważne, czy są to spodenki, legginsy, T-shirty czy koszulki bez rękawów, możliwość wyboru może znacząco zwiększyć ich komfort. Jeśli więc możesz dać im wybór, zrób to. A jeśli należysz do organizacji określającej zasady dotyczące strojów dla dziewcząt, zastanów się, jak możesz doprowadzić w niej do zmian. Nawet jeśli jesteś rodzicem albo trenerką lub trenerem, pamiętaj, że podważanie statusu quo ma poziomie amatorskim może zrobić ogromną różnicę.
4. Zwracanie uwagi na język
Używanie neutralnego płciowo języka i zwracanie się do wszystkich zaimkami, które preferują, może mieć wielkie znaczenie. Samo powiedzenie „drużyno, ruszamy” zamiast „chłopaki, ruszamy” może zrobić wiele dobrego dla nastawienia dziewcząt.
5. Rezygnowanie z mówienia o ciele
Stwórz kulturę, w której dziewczęta będą odwodzone od mówienia o wyglądzie i dietach. Dotyczy to zarówno ich własnego ciała, jak i ciała koleżanek z drużyny oraz przeciwniczek, a także pozornie „pozytywnych” komentarzy, takich jak „świetnie wyglądasz, chyba schudłaś”. Nazywamy to tworzeniem „strefy wolnej od tematu ciała”. Zamiast rozmawiać o tym, jak ciało wygląda, zachęcaj dziewczęta do tego, aby skupiły się na tym, co ich ciała potrafią i czego doświadczają podczas uprawiania sportu. Stosuj to podejście w domu, na treningach i podczas meczów. Jeśli będziesz dawać przykład, być może uda Ci się sprawić, że tak samo będą zachowywać się wszystkie osoby w towarzystwie dziewcząt.
Pamiętaj, że każda dziewczyna, niezależnie od rodzaju ciała, wchodząc na boisko, parkiet czy bieżnię, jest sportowczynią. Aby dać każdej z nich szansę na spełnienie swoich marzeń, musimy zmienić standardy i na nowo zdefiniować to, czym jest zwycięstwo.
Body Confident Sport to program realizowany przez Nike i Dove, którego celem jest zwiększenie u dziewcząt pewności siebie związanej z ciałem oraz sprawienie, że sport stanie się przestrzenią, w której dziewczęta będą czuły się, jak u siebie. Treść programu została opracowana we współpracy z Tucker Center for Research on Girls & Women in Sport oraz Centre for Appearance Research.
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