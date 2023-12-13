Stwórz kulturę, w której dziewczęta będą odwodzone od mówienia o wyglądzie i dietach. Dotyczy to zarówno ich własnego ciała, jak i ciała koleżanek z drużyny oraz przeciwniczek, a także pozornie „pozytywnych” komentarzy, takich jak „świetnie wyglądasz, chyba schudłaś”. Nazywamy to tworzeniem „strefy wolnej od tematu ciała”. Zamiast rozmawiać o tym, jak ciało wygląda, zachęcaj dziewczęta do tego, aby skupiły się na tym, co ich ciała potrafią i czego doświadczają podczas uprawiania sportu. Stosuj to podejście w domu, na treningach i podczas meczów. Jeśli będziesz dawać przykład, być może uda Ci się sprawić, że tak samo będą zachowywać się wszystkie osoby w towarzystwie dziewcząt.

Pamiętaj, że każda dziewczyna, niezależnie od rodzaju ciała, wchodząc na boisko, parkiet czy bieżnię, jest sportowczynią. Aby dać każdej z nich szansę na spełnienie swoich marzeń, musimy zmienić standardy i na nowo zdefiniować to, czym jest zwycięstwo.

Body Confident Sport to program realizowany przez Nike i Dove, którego celem jest zwiększenie u dziewcząt pewności siebie związanej z ciałem oraz sprawienie, że sport stanie się przestrzenią, w której dziewczęta będą czuły się, jak u siebie. Treść programu została opracowana we współpracy z Tucker Center for Research on Girls & Women in Sport oraz Centre for Appearance Research.

Szczegółowe informacje o tych materiałach znajdują się na stronie:

www.bodyconfidentsport.com