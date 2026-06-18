The One 2026

W tym roku finał turnieju The One marki Jordan odbędzie się 29 sierpnia w Szanghaju. W turnieju mogą wziąć udział koszykarze i koszykarki w wieku od 14 do 18 lat, a eliminacje regionalne odbywają się w ponad 20 miastach w Ameryce Północnej, Europie i Azji. Najlepsi zawodnicy i najlepsze zawodniczki awansują do światowego finału. Zwycięzcy i zwyciężczynie w kategorii chłopców i dziewcząt zdobędą tytuł The One i dołączą do marki Jordan jako jej oficjalni ambasadorzy i ambasadorki.