POWRACA THE ONE, GLOBALNY TURNIEJ KOSZYKARSKI, KTÓRY POZWOLI WYBRAĆ ŚWIATOWE GWIAZDY GRY 1 NA 1.
Już trzeci rok z rzędu turniej The One zaprezentuje światu nową generację wielkich talentów. Walka 1 na 1. Bez drużyny. Bez pomocy. Tylko ty, opozycja i pragnienie zwycięstwa.
The One 2026
INFORMACJE O WYDARZENIU
W tym roku finał turnieju The One marki Jordan odbędzie się 29 sierpnia w Szanghaju. W turnieju mogą wziąć udział koszykarze i koszykarki w wieku od 14 do 18 lat, a eliminacje regionalne odbywają się w ponad 20 miastach w Ameryce Północnej, Europie i Azji. Najlepsi zawodnicy i najlepsze zawodniczki awansują do światowego finału. Zwycięzcy i zwyciężczynie w kategorii chłopców i dziewcząt zdobędą tytuł The One i dołączą do marki Jordan jako jej oficjalni ambasadorzy i ambasadorki.
Nie chodzi tylko o najlepsze koszykarskie pojedynki 1 na 1 na świecie. Impreza The One to też koncerty najlepszych artystów i artystek globu. Odbędzie się również konkurs projektowy dla początkujących artystów i artystek ze społeczności, który pozwoli im zaznaczyć swoją obecność poprzez stworzenie nowej wersji modelu AJ1. A skoro mowa o marce Jordan, to wiadomo, że po drodze nie zabraknie niespodzianek.
WIEDZA
- The One to międzynarodowy turniej koszykarski.
- W eliminacjach mogą brać udział osoby w wieku od 14 do 18 lat.
- Rozgrywki chłopców i dziewcząt odbywają się osobno.
- Eliminacje odbędą się w Ameryce Północnej, Europie i Azji.
- Finały będą miały miejsce 29\ sierpnia w Szanghaju w Chinach.
- Zwycięzcy i zwyciężczynie konkursu The One dołączą do marki Jordan jako jej ambasadorzy i ambasadorki.
ZASADY
- Pojedynki toczą się do 23 punktów lub najwyższego wyniku osiągniętego w ciągu 8 minut – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
- Można oddawać rzuty za 2 i za 3 punkty.
- 9-sekundowy limit czasu na oddanie rzutu, który rozpoczyna się w momencie wyrzucenia piłki poza boisko lub dotknięcia jej przez osobę atakującą po wymianie piłki.
- Zegar nie zatrzymuje się, z wyjątkiem ostatniej minuty.
ZWYCIĘZCY I ZWYCIĘŻCZYNIE THE ONE
DROGA DO FINAŁU
Eliminacje odbędą się w ponad 20 miastach na całym świecie. Finaliści i finalistki udadzą się do Szanghaju w Chinach, aby 29 sierpnia zmierzyć się ze sobą w walce o tytuł najlepszego pojedynkowicza i najlepszej pojedynkowiczki na świecie.
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Najczęściej zadawane pytania
Czym jest turniej The One?
Impreza The One marki Jordan to coroczny międzynarodowy turniej koszykarski 1 na 1 dla osób w wieku od 14 do 18 lat. Regionalne eliminacje odbywają się w ponad 20 miastach na całym świecie, a najlepsi zawodnicy i najlepsze zawodniczki awansują do finałów, które odbędą się w sierpniu w Szanghaju w Chinach. Organizatorem turnieju jest należąca do Nike marka Jordan wywodząca się z dziedzictwa Michaela Jordana – Tegoroczna edycja turnieju jest już jego trzecią odsłoną.
Kto może wziąć udział?
W turnieju The One mogą brać udział osoby w wieku od 14 do 18 lat. Przewidziano osobne drabinki dla chłopców i dziewcząt. W każdej drabince wyłoniony zostanie osobny zwycięzca lub zwyciężczyni.
Dlaczego turniej rozgrywany jest w systemie 1 na 1?
Rozgrywki 1 na 1 odegrały kluczową rolę w początkach kariery MJ-a. Potyczki na podwórku z bratem Larrym ukształtowały w nim nieustępliwego ducha rywalizacji. Dzisiaj marka Jordan celebruje tę spuściznę, poszukując na całym świecie koszykarzy i koszykarek o tej samej niezłomnej woli zwycięstwa.
Jakie zasady obowiązują?
- Pojedynki toczą się do 23 punktów lub najwyższego wyniku osiągniętego w ciągu 8 minut – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
- Można oddawać rzuty za 2 i za 3 punkty.
- 9-sekundowy limit czasu na oddanie rzutu, który rozpoczyna się w momencie wyrzucenia piłki poza boisko lub dotknięcia jej przez osobę atakującą po wymianie piłki.
- Zegar nie zatrzymuje się, z wyjątkiem ostatniej minuty.
- Zatrzymania zegara w ostatniej minucie występują po każdym gwizdku, trafieniu do kosza i kontuzji.
- Czas biegnie podczas oddawania rzutów wolnych, z wyjątkiem ostatniej minuty.
- Każdy zawodnik i każda zawodniczka mają prawo do jednej 20-sekundowej przerwy na żądanie w każdym meczu. Przerwy można ogłaszać wyłącznie podczas akcji ofensywnych lub gdy piłka jest poza grą. Przerwa musi zostać wykorzystana w regulaminowym czasie gry, nie przechodzi do dogrywki.
- Piłka jest w grze podczas wyprowadzania poza linię 3 punktów i gdy biegnie zegar limitu czasu.
- Trafienie do kosza powoduje utrzymanie posiadania piłki.
- Nieudany rzut, piłka w grze.
- Zbiórka w obronie oznacza zmianę posiadania piłki, a gra toczy się dalej. Zawodnik/zawodniczka ma 5 sekund na wyrzucenie piłki poza linię rzutów za 3 punkty, a obrońca/obrończyni musi umożliwić osobie atakującej wyrzucenie piłki. Sędzia rozpocznie wizualne odliczanie 5 sekund w momencie zbiórki.
- Każda próba rzutu, która nie trafi w obręcz, powoduje konieczność wyprowadzenia piłki poza linię 3 punktów.
- W przypadku faulu przy rzucie osoba atakująca wykona jeden rzut wolny warty jeden punkt.
- Nie są przyznawane dodatkowe rzuty wolne.
- Czwarte przewinienie skutkuje przyznaniem rzutu dodatkowego. Zawodnik/zawodniczka wykona jeden rzut wolny warty jeden punkt.
- Trafienie rzutu wolnego oznacza utrzymanie posiadania piłki i konieczność wyprowadzenia jej poza linię 3 punktów w celu kontynuowania gry.
- Po nieudanym rzucie wolnym piłka NIE pozostaje w grze, następuje zmiana posiadania i konieczność wyprowadzenia piłki poza linię 3 punktów w celu kontynuowania gry.
- Sędziowie będą inicjować wyprowadzanie piłki.
- Dogrywka trwa do czasu zdobycia pierwszego punktu, a o posiadaniu piłki decyduje rzut monetą.
- Mecz może zakończyć się rzutem wolnym.
- Jeśli zawodnik/zawodniczka nie może kontynuować gry z powodu kontuzji, automatycznie wygrywa druga osoba.
- Faule uznane za „działania niezwiązane z grą w koszykówkę” skutkują jednym rzutem wolnym oraz przejęciem piłki, niezależnie od tego, czy rzut wolny zostanie trafiony.
- Zabronione jest postowanie przeciwnika/przeciwniczki w polu podkoszowym przez dwie kolejne akcje.
- Definicja postowania: Trzy kolejne dryblingi plecami do kosza nazywane są grą w poście. Po pierwszym udanym postowaniu sędzia zwróci na to uwagę osobie atakującej. Jeśli gra w poście powtórzy się przy trzecim dryblingu, zawodnik/zawodniczka traci piłkę.
Jaką nagrodę zdobędzie zwycięzca/zwyciężczyni?
Zwycięzca/zwyciężczyni zdobędzie tytuł The One. Każde z nich otrzyma nagrodę pieniężną, pojawi się w globalnej kampanii reklamowej i oficjalnie dołączy do marki Jordan jako jej ambasador/ambasadorka.
Kto zwyciężył w poprzednich edycjach?
Rose Simpson i Terron Williams zwyciężyli w roku 2025. W 2024 roku wygrali Tatianna Griffin i Steve Bah.
Kiedy i gdzie odbędą się finały?
Finały edycji 2026 odbędą się 29 sierpnia w Szanghaju w Chinach. Finaliści i finalistki z ponad 20 miast, w których odbyły się eliminacje, zmierzą się w rundach kwalifikacyjnych i pucharowych, a zwieńczeniem zawodów będą mecze o mistrzostwo w kategorii chłopców i dziewcząt.
Gdzie odbywały się wcześniejsze edycje turnieju The One?
Finały turnieju The One odbyły się dotychczas w Paryżu i Nowym Jorku.
Czy kibice i kibicki mogą uczestniczyć w eliminacjach i finałach?
Tak. Poniżej znajduje się lista miast, w których odbędą się eliminacje:
Europa: Madryt, Lublana, Belgrad, Paryż, Londyn
Azja: Tokio, Nagoja, Cebu, Manila, Kanton, Dongguan, Hangzhou, Chengdu, Xian, Szanghaj, Tajpej, Pekin, Wuhan
Ameryka Północna: Chicago, Nowy Jork, Los Angeles
Gdzie mogę obejrzeć te wydarzenia lub śledzić ich przebieg?
Obserwuj @jumpman23, aby być na bieżąco.
Co zrobić, aby wziąć udział w wydarzeniu The One jako przedstawiciel/przedstawicielka mediów?
Dodatkowe informacje można uzyskać, pisząc na adres theonejordanbrand@dkcnews.com.