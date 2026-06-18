Ostatnia aktualizacja: 18 czerwca 2026
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Jordan Brand Presents: The One 2026

POWRACA THE ONE, GLOBALNY TURNIEJ KOSZYKARSKI, KTÓRY POZWOLI WYBRAĆ ŚWIATOWE GWIAZDY GRY 1 NA 1.

Już trzeci rok z rzędu turniej The One zaprezentuje światu nową generację wielkich talentów. Walka 1 na 1. Bez drużyny. Bez pomocy. Tylko ty, opozycja i pragnienie zwycięstwa.

Jordan Brand Presents: The One 2026

The One 2026

INFORMACJE O WYDARZENIU

W tym roku finał turnieju The One marki Jordan odbędzie się 29 sierpnia w Szanghaju. W turnieju mogą wziąć udział koszykarze i koszykarki w wieku od 14 do 18 lat, a eliminacje regionalne odbywają się w ponad 20 miastach w Ameryce Północnej, Europie i Azji. Najlepsi zawodnicy i najlepsze zawodniczki awansują do światowego finału. Zwycięzcy i zwyciężczynie w kategorii chłopców i dziewcząt zdobędą tytuł The One i dołączą do marki Jordan jako jej oficjalni ambasadorzy i ambasadorki.

Jordan Brand Presents: The One 2026

Nie chodzi tylko o najlepsze koszykarskie pojedynki 1 na 1 na świecie. Impreza The One to też koncerty najlepszych artystów i artystek globu. Odbędzie się również konkurs projektowy dla początkujących artystów i artystek ze społeczności, który pozwoli im zaznaczyć swoją obecność poprzez stworzenie nowej wersji modelu AJ1. A skoro mowa o marce Jordan, to wiadomo, że po drodze nie zabraknie niespodzianek.

Jordan Brand Presents: The One 2026

WIEDZA

  • The One to międzynarodowy turniej koszykarski.
  • W eliminacjach mogą brać udział osoby w wieku od 14 do 18 lat.
  • Rozgrywki chłopców i dziewcząt odbywają się osobno.
  • Eliminacje odbędą się w Ameryce Północnej, Europie i Azji.
  • Finały będą miały miejsce 29\ sierpnia w Szanghaju w Chinach.
  • Zwycięzcy i zwyciężczynie konkursu The One dołączą do marki Jordan jako jej ambasadorzy i ambasadorki.

ZASADY

  • Pojedynki toczą się do 23 punktów lub najwyższego wyniku osiągniętego w ciągu 8 minut – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
  • Można oddawać rzuty za 2 i za 3 punkty.
  • 9-sekundowy limit czasu na oddanie rzutu, który rozpoczyna się w momencie wyrzucenia piłki poza boisko lub dotknięcia jej przez osobę atakującą po wymianie piłki.
  • Zegar nie zatrzymuje się, z wyjątkiem ostatniej minuty.

ZWYCIĘZCY I ZWYCIĘŻCZYNIE THE ONE

Jordan Brand Presents: The One 2026

Nowy Jork

Turniej kobiecy 2025

Jordan Brand Presents: The One 2026

Los Angeles

Turniej męski 2025

Jordan Brand Presents: The One 2026

Los Angeles

Turniej kobiecy 2024

Jordan Brand Presents: The One 2026

Paryż

Turniej męski 2024

Jordan Brand Presents: The One 2026

DROGA DO FINAŁU

Eliminacje odbędą się w ponad 20 miastach na całym świecie. Finaliści i finalistki udadzą się do Szanghaju w Chinach, aby 29 sierpnia zmierzyć się ze sobą w walce o tytuł najlepszego pojedynkowicza i najlepszej pojedynkowiczki na świecie.

Jordan Brand Presents: The One 2026

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Najczęściej zadawane pytania

Czym jest turniej The One?

Impreza The One marki Jordan to coroczny międzynarodowy turniej koszykarski 1 na 1 dla osób w wieku od 14 do 18 lat. Regionalne eliminacje odbywają się w ponad 20 miastach na całym świecie, a najlepsi zawodnicy i najlepsze zawodniczki awansują do finałów, które odbędą się w sierpniu w Szanghaju w Chinach. Organizatorem turnieju jest należąca do Nike marka Jordan wywodząca się z dziedzictwa Michaela Jordana – Tegoroczna edycja turnieju jest już jego trzecią odsłoną.

Kto może wziąć udział?

W turnieju The One mogą brać udział osoby w wieku od 14 do 18 lat. Przewidziano osobne drabinki dla chłopców i dziewcząt. W każdej drabince wyłoniony zostanie osobny zwycięzca lub zwyciężczyni.

Dlaczego turniej rozgrywany jest w systemie 1 na 1?

Rozgrywki 1 na 1 odegrały kluczową rolę w początkach kariery MJ-a. Potyczki na podwórku z bratem Larrym ukształtowały w nim nieustępliwego ducha rywalizacji. Dzisiaj marka Jordan celebruje tę spuściznę, poszukując na całym świecie koszykarzy i koszykarek o tej samej niezłomnej woli zwycięstwa.

Jakie zasady obowiązują?
  • Pojedynki toczą się do 23 punktów lub najwyższego wyniku osiągniętego w ciągu 8 minut – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
  • Można oddawać rzuty za 2 i za 3 punkty.
  • 9-sekundowy limit czasu na oddanie rzutu, który rozpoczyna się w momencie wyrzucenia piłki poza boisko lub dotknięcia jej przez osobę atakującą po wymianie piłki.
  • Zegar nie zatrzymuje się, z wyjątkiem ostatniej minuty.
  • Zatrzymania zegara w ostatniej minucie występują po każdym gwizdku, trafieniu do kosza i kontuzji.
  • Czas biegnie podczas oddawania rzutów wolnych, z wyjątkiem ostatniej minuty.
  • Każdy zawodnik i każda zawodniczka mają prawo do jednej 20-sekundowej przerwy na żądanie w każdym meczu. Przerwy można ogłaszać wyłącznie podczas akcji ofensywnych lub gdy piłka jest poza grą. Przerwa musi zostać wykorzystana w regulaminowym czasie gry, nie przechodzi do dogrywki.
  • Piłka jest w grze podczas wyprowadzania poza linię 3 punktów i gdy biegnie zegar limitu czasu.
  • Trafienie do kosza powoduje utrzymanie posiadania piłki.
  • Nieudany rzut, piłka w grze.
  • Zbiórka w obronie oznacza zmianę posiadania piłki, a gra toczy się dalej. Zawodnik/zawodniczka ma 5 sekund na wyrzucenie piłki poza linię rzutów za 3 punkty, a obrońca/obrończyni musi umożliwić osobie atakującej wyrzucenie piłki. Sędzia rozpocznie wizualne odliczanie 5 sekund w momencie zbiórki.
  • Każda próba rzutu, która nie trafi w obręcz, powoduje konieczność wyprowadzenia piłki poza linię 3 punktów.
  • W przypadku faulu przy rzucie osoba atakująca wykona jeden rzut wolny warty jeden punkt.
  • Nie są przyznawane dodatkowe rzuty wolne.
  • Czwarte przewinienie skutkuje przyznaniem rzutu dodatkowego. Zawodnik/zawodniczka wykona jeden rzut wolny warty jeden punkt.
  • Trafienie rzutu wolnego oznacza utrzymanie posiadania piłki i konieczność wyprowadzenia jej poza linię 3 punktów w celu kontynuowania gry.
  • Po nieudanym rzucie wolnym piłka NIE pozostaje w grze, następuje zmiana posiadania i konieczność wyprowadzenia piłki poza linię 3 punktów w celu kontynuowania gry.
  • Sędziowie będą inicjować wyprowadzanie piłki.
  • Dogrywka trwa do czasu zdobycia pierwszego punktu, a o posiadaniu piłki decyduje rzut monetą.
  • Mecz może zakończyć się rzutem wolnym.
  • Jeśli zawodnik/zawodniczka nie może kontynuować gry z powodu kontuzji, automatycznie wygrywa druga osoba.
  • Faule uznane za „działania niezwiązane z grą w koszykówkę” skutkują jednym rzutem wolnym oraz przejęciem piłki, niezależnie od tego, czy rzut wolny zostanie trafiony.
  • Zabronione jest postowanie przeciwnika/przeciwniczki w polu podkoszowym przez dwie kolejne akcje.
  • Definicja postowania: Trzy kolejne dryblingi plecami do kosza nazywane są grą w poście. Po pierwszym udanym postowaniu sędzia zwróci na to uwagę osobie atakującej. Jeśli gra w poście powtórzy się przy trzecim dryblingu, zawodnik/zawodniczka traci piłkę.
Jaką nagrodę zdobędzie zwycięzca/zwyciężczyni?

Zwycięzca/zwyciężczyni zdobędzie tytuł The One. Każde z nich otrzyma nagrodę pieniężną, pojawi się w globalnej kampanii reklamowej i oficjalnie dołączy do marki Jordan jako jej ambasador/ambasadorka.

Kto zwyciężył w poprzednich edycjach?

Rose Simpson i Terron Williams zwyciężyli w roku 2025. W 2024 roku wygrali Tatianna Griffin i Steve Bah.

Kiedy i gdzie odbędą się finały?

Finały edycji 2026 odbędą się 29 sierpnia w Szanghaju w Chinach. Finaliści i finalistki z ponad 20 miast, w których odbyły się eliminacje, zmierzą się w rundach kwalifikacyjnych i pucharowych, a zwieńczeniem zawodów będą mecze o mistrzostwo w kategorii chłopców i dziewcząt.

Gdzie odbywały się wcześniejsze edycje turnieju The One?

Finały turnieju The One odbyły się dotychczas w Paryżu i Nowym Jorku.

Czy kibice i kibicki mogą uczestniczyć w eliminacjach i finałach?

Tak. Poniżej znajduje się lista miast, w których odbędą się eliminacje:


Europa: Madryt, Lublana, Belgrad, Paryż, Londyn

Azja: Tokio, Nagoja, Cebu, Manila, Kanton, Dongguan, Hangzhou, Chengdu, Xian, Szanghaj, Tajpej, Pekin, Wuhan


Ameryka Północna: Chicago, Nowy Jork, Los Angeles

Gdzie mogę obejrzeć te wydarzenia lub śledzić ich przebieg?

Obserwuj @jumpman23, aby być na bieżąco.

Co zrobić, aby wziąć udział w wydarzeniu The One jako przedstawiciel/przedstawicielka mediów?

Dodatkowe informacje można uzyskać, pisząc na adres theonejordanbrand@dkcnews.com.

Data pierwszej publikacji: 16 czerwca 2026