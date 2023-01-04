James Clear o tym, jak pozbyć się złych przyzwyczajeń i wyrobić w sobie zdrowe nawyki

Podcast Trained: wyrób w sobie atomowe nawyki z Jamesem Clearem
Coaching
Nawyki budują Twoją tożsamość. Wyrób w sobie dobre nawyki i przełam te, które Ci nie służą, dzięki wskazówkom od autora bestsellera Jamesa Cleara.
Trained to podcast, w którym omawiamy najnowsze innowacje i odkrycia z dziedziny fitnessu.
Książka Atomowe nawyki już od trzech lat stale utrzymuje się na liście bestsellerów dziennika New York Times. Jej autor James Clear nawykł już więc do sukcesu. W tym odcinku pisarz i przedsiębiorca, który zainspirował miliony czytelników i czytelniczek do pozytywnej zmiany swojego zachowania i dbania o swoje zdrowie, przedstawia prowadzącej Jaclyn Byrer prostą prawdę: to, kim jesteśmy, wynika z naszych nawyków. Jego pomocne metafory oraz niezwykle przystępne i zrównoważone techniki pracy nad nastawieniem, które zostały zainspirowane wybitnymi umysłami ze świata psychologii, pozwolą nam wszystkim wyrobić w sobie dobre nawyki i błyszczeć na tle innych.
„Moim zdaniem prawdziwym powodem, dla którego nawyki mają znaczenie, jest to, że przekładają się one na konkretną tożsamość. Zatem każde podejmowane działanie jest jak głos, który oddaje się na typ osoby, którą chce się być”.
– James Clear
przedsiębiorca i autor bestsellerowej książki Atomowe nawyki
Masz pytania dotyczące nastawienia, ruchu, odżywiania, regeneracji lub snu? A może chcesz zaproponować temat albo kolejnego gościa lub kolejną gościnię? Napisz do Jaclyn na adres trained@nike.com, a ona zobaczy, co da się zrobić.