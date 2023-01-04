James Clear o tym, jak pozbyć się złych przyzwyczajeń i wyrobić w sobie zdrowe nawyki

Książka Atomowe nawyki już od trzech lat stale utrzymuje się na liście bestsellerów dziennika New York Times. Jej autor James Clear nawykł już więc do sukcesu. W tym odcinku pisarz i przedsiębiorca, który zainspirował miliony czytelników i czytelniczek do pozytywnej zmiany swojego zachowania i dbania o swoje zdrowie, przedstawia prowadzącej Jaclyn Byrer prostą prawdę: to, kim jesteśmy, wynika z naszych nawyków. Jego pomocne metafory oraz niezwykle przystępne i zrównoważone techniki pracy nad nastawieniem, które zostały zainspirowane wybitnymi umysłami ze świata psychologii, pozwolą nam wszystkim wyrobić w sobie dobre nawyki i błyszczeć na tle innych.