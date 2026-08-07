Sportowiec Nike: Jakob Ingebrigtsen

Jakob Ingebrigtsen
Jakob Ingebrigsten jest ulepiony z innej gliny. Już w młodym wieku miał na swoim koncie niesamowite osiągnięcia. Obecnie jest czołową postacią w świecie lekkoatletyki.
Ostatnia aktualizacja: 7 sierpnia 2026
Czas czytania: 2 min
Jakob Ingebrigtsen
Dyscyplina: bieg średniodystansowy i długodystansowy
Narodowość: norweska
Data urodzenia: 19.09.2000
„Jeśli masz osiągać lepsze wyniki niż reszta, musisz zachowywać się tak, jakby Twoje wyniki były lepsze”.
Jakob i jego bracia Henrik i Filip należą do biegowej elity. Jakob ustanowił wiele rekordów, w tym w biegu na 1500 m. Ponadto jest również jedną z dwóch osób na świecie, której udało się przebiec dystans 3218 m w mniej niż osiem minut.
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