Jak wybrać odpowiednie produkty Nike z dzianiny: przewodnik po linii Studio Fleece
Przewodnik zakupowy
Produkty z linii Studio Fleece są dostępne w trzech wariantach: lekkim, średnim i grubym. Tutaj dowiesz się, jak wybrać odpowiedni produkt na każdą okazję.
Szybkie podsumowanie
- Linia Nike Studio Fleece dla kobiet jest dostępna w trzech wariantach grubości tkaniny – lekkim, średnim i grubym. Każdy z nich został zaprojektowany z myślą o innym poziomie ciepła i aktywności.
- Wszystkie trzy warianty są dostępne w kroju standardowym i oversize.
- Zestawy Studio Fleece są dostępne we wszystkich trzech wariantach, dzięki czemu możesz stworzyć spójną stylizację.
- Podczas wybierania codziennej odzieży warstwowej zacznij od ubrań o lekkiej lub średniej grubości. Aby uzyskać osłonę w zimne dni, wybierz warstwę grubą.
- Aby zachować miękkość dzianiny i właściwości materiału, należy prać w pralce w niskiej temperaturze i suszyć w suszarce bębnowej w niskiej temperaturze.
Co to jest Nike Studio Fleece?
Nike Studio Fleece to kolekcja damskich bluz, koszulek, spodni, spodenek i spódnic z dzianiny stworzonych z myślą o wygodzie i wszechstronnym, codziennym zastosowaniu. Linia obejmuje trzy warianty grubości tkaniny – lekki, średni i gruby – dzięki czemu można stworzyć system warstwowy dopasowany do pogody i poziomu aktywności. Wszystkie trzy warianty mają spójny styl w ramach kolekcji.
„Ważne było dla nas skupienie się zarówno na wrażeniach podczas noszenia ubrań, jak i na ich funkcjonalności” – mówi Jill Gonzalez, starsza kierowniczka działu zarządzania linią produktów w Nike. „Naszym głównym celem było stworzenie materiału i wykończeń, które są miękkie i przyjemne w dotyku”.
Studio Sport (dzianina Dri-FIT i Therma-FIT) uzupełnia ofertę dla osób, które potrzebują funkcjonalnych materiałów zapewniających swobodę ruchów.
Trzy warianty Nike Studio Fleece
Każdy wariant ma swoje zadanie. Tutaj dowiesz się, jak wybrać ten odpowiedni.
Gruby: maksymalna ochrona przed zimnem i struktura
Gdy temperatura powietrza jest niska, dobrze sprawdzi się gruba bluza Studio Fleece. Jest wystarczająco gruba, aby nosić ją samodzielnie, ale można też założyć na nią trencz, aby uzyskać wyrazisty styl. Załóż do legginsów i ulubionej pary butów Nike, by stworzyć wyrazisty, oversizowy styl, lub wybierz zestaw, aby uzyskać swobodny, spójny wygląd.
Średni: wygoda i elastyczność
Średnia grubość to uniwersalny wybór. Materiał jest wystarczająco wytrzymały, aby założyć go jako warstwę, ale też na tyle miękki, żeby nosić samodzielnie. Dzianinowa bluza zapinana na zamek w połączeniu z joggerami i sneakersami sprawdzi się podczas załatwiania codziennych spraw, wyjścia na kawę lub spokojnego treningu.
Lekki: przewiewność i łatwość noszenia z innymi warstwami odzieży
Lekka dzianina została stworzona z myślą o ruchu. Dzianinowa bluza o skróconym kroju założona do kolarek lub spodni do jogi będzie idealna na rozgrzewkę, ćwiczenia wyciszające lub czas pomiędzy treningami. To również najlepsza opcja do noszenia pod grubszą kurtką, aby uniknąć nadmiernej objętości.
Dzięki zestawom Nike Studio Fleece łatwo jest stworzyć spójną stylizację od stóp do głów. Zestawy łączą luźną bluzę z kapturem lub z półokrągłym dekoltem oraz pasujące joggery i są dostępne we wszystkich trzech grubościach.
Jak dopasować ubrania Nike Studio Fleece?
Ubrania z linii Nike Studio Fleece są zgodne ze wskazanym rozmiarem. Aby uzyskać standardowy krój, wybierz swój standardowy rozmiar. Aby uzyskać luźny lub warstwowy wygląd, częsty przy grubych materiałach, możesz wybrać ubrania rozmiar większe. Jeśli nosisz bluzę dzianinową jako warstwę środkową pod kurtką, wybierz swój rzeczywisty rozmiar, aby uniknąć nadmiernej objętości. Rozmiary są takie same we wszystkich trzech wariantach, więc jeśli rozmiar M pasuje w przypadku lekkich materiałów, to będzie pasował również w przypadku grubszych.
„W kolekcji Studio Fleece dążyliśmy do równowagi między wyglądem swobodnym i starannym, tak aby styl sprawiał wrażenie niewymuszonego, ale aby każdy detal, od proporcji po najdrobniejsze wykończenia, był dobrze przemyślany” – mówi Claire Durfee, główna projektantka odzieży w Nike.
Jak nosić ubrania Nike Studio Fleece
Elementy kolekcji Studio Fleece sprawdzą się przy różnych okazjach. Można je nosić na siłownię, jako jedną z warstw podczas załatwiania codziennych spraw lub jako ulubione ubrania po pracy. Tutaj znajdziesz kilka pomysłów na stylizację ubrań każdej grubości.
Z grubego materiału.
- Oversizowa bluza z kapturem z legginsami i butami
- Pod trenczem, aby uzyskać wyrazisty, miejski styl
- Pełny komplet z dzianiny, aby stworzyć swobodną stylizację od stóp do głów
Medium Weight
- Dzianinowa bluza zapinana na zamek z joggerami i sneakersami
- Warstwy przejściowe między porami roku
- Zestaw Studio Fleece, aby uzyskać swobodny, spójny wygląd
Lekka
- Dzianinowa bluza o skróconym kroju do kolarek lub spodni do jogi
- Warstwa do rozgrzewki lub ćwiczeń wyciszających na siłowni
- Podstawowa warstwa odzieży pod nieprzemakalną powłoką w chłodne dni
Jak prać ubrania Nike Studio Fleece
Aby zachować miękkość ubrań Nike Studio Fleece: pierz w pralce w niskiej temperaturze w programie do tkanin delikatnych, przewróć odzież na lewą stronę, aby chronić powierzchnię materiału, unikaj płynu do zmiękczania tkanin (może pokryć włókna i zmniejszyć oddychalność), susz w suszarce bębnowej w niskiej temperaturze lub na powietrzu. Nie prasuj bezpośrednio po zewnętrznej stronie dzianiny.
Wybór Nike Studio Fleece: często zadawane pytania
Co to jest Nike Studio Fleece?
Nike Studio Fleece to kolekcja codziennej odzieży sportowej firmy Nike, która obejmuje bluzki, koszulki, spodnie, spodenki, spódnice i komplety dostępne w trzech wariantach grubości tkaniny (lekkim, średnim i grubym). Produkty te zostały zaprojektowane z myślą o treningach, załatwianiu codziennych spraw i relaksie. Wszystkie trzy warianty są dostępne w kroju standardowym i oversize.
Jakie są trzy warianty Nike Studio Fleece?
Linia Nike Studio Fleece jest dostępna w wariancie lekkim (oddychający, idealny do tworzenia wielowarstwowych stylizacji i rozgrzewki), średnim (połączenie wygody i wsparcia na cały dzień) oraz grubym (maksymalne ciepło i osłona w chłodniejsze dni).
Jak dopasować ubrania Nike Studio Fleece?
W kolekcji Nike Studio Fleece dostępne są ubrania o kroju standardowym i oversize we wszystkich trzech wariantach. Jeśli nosisz bluzę dzianinową pod kurtką, wybierz swój rzeczywisty rozmiar, aby uniknąć nadmiernej objętości.
Czy są dostępne zestawy Nike Studio Fleece?
Możesz tworzyć zestawy Nike Studio Fleece we wszystkich trzech wariantach. Załóż bluzę z kapturem lub półokrągłym dekoltem oraz joggery, aby uzyskać swobodny, spójny wygląd.
Jakie kolory są dostępne w kolekcji Studio Fleece?
Kolekcja obejmuje wiele wersji kolorystycznych, a najpopularniejsze to Total Black i Birch Heather. Modele Studio Fleece w kolorze Total Black są wykonane z wykorzystaniem barwnika o udoskonalonym składzie, który ogranicza blaknięcie, dzięki czemu każdy element garderoby zachowuje swój pierwotny kolor.
Co mogę nosić z bluzą z kapturem Nike Studio Fleece?
Bluzy z kapturem Nike Studio Fleece dobrze pasują do joggerów, legginsów, kolarek i sneakersów. Grube bluzy z kapturem można nosić pod trenczem lub na warstwie podstawowej. Lekkie bluzy z kapturem sprawdzają się jako warstwa wierzchnia na odzieży sportowej lub jako warstwa podstawowa pod kurtką.
Czy istnieje kolekcja Nike Fleece dla mężczyzn?
Tak. Linia męskich ubrań Nike Solo Fleece obejmuje bluzy, koszulki, spodnie i spodenki o luźnym, nowoczesnym kroju, który zapewnia niezrównaną wygodę.
Jak prać ubrania z kolekcji Nike Studio Fleece?
Ubrania można prać w pralce w niskiej temperaturze, w programie do tkanin delikatnych, na lewej stronie. Nie należy używać płynu do płukania tkanin. Można suszyć w suszarce bębnowej w niskiej temperaturze lub na powietrzu. Nie należy prasować bezpośrednio po powierzchni dzianiny.
Czy kolekcja Nike Studio Fleece jest wystarczająco ciepła na zimę?
Elementy z kolekcji Studio Fleece z grubej dzianiny dobrze sprawdzą się w chłodne i zimne dni. W przypadku deszczu lub bardzo niskich temperatur na dzianinową bluzę warto założyć nieprzemakalną powłokę.
Czy ubrania z kolekcji Nike Studio Fleece są zgodne ze wskazanym rozmiarem?
Tak. Ubrania z kolekcji Nike Studio Fleece są zgodne ze wskazanym rozmiarem we wszystkich trzech wariantach. Rozmiary są takie same w całej kolekcji, więc możesz łączyć i dopasowywać różne warianty w tym samym rozmiarze.
Jaka jest różnica między Nike Dri-FIT Fleece a Studio Fleece?
Ubrania Nike Dri-FIT Fleece (część linii Studio Sport) zostały zaprojektowane z wykorzystaniem technologii odprowadzania wilgoci, dzięki czemu dobrze się nadają do aktywnych treningów i ćwiczeń o wysokiej intensywności. Ubrania z linii Studio Fleece zostały stworzone z myślą o wygodzie i noszeniu na co dzień. Jeśli się pocisz, wybierz ubrania Dri-FIT. We wszystkich pozostałych sytuacjach wybierz Studio Fleece.
Jaka jest różnica między Nike Tech Fleece a Studio Fleece?
Linie Tech Fleece i Studio Fleece są przeznaczone do różnych celów.
Linia Nike Tech Fleece wykorzystuje dwustronny materiał – gładki na zewnątrz i gąbczasty w środku – który zatrzymuje ciepło ciała bez zbędnego obciążenia. Ma dopasowany, sportowy fason z charakterystycznymi detalami, takimi jak wzmocnione taśmy i techniczne zamki. Jest przeznaczona do podróży, na dojazdy do pracy i jako element aktywnego stylu miejskiego. Zapewnia ciepło oraz swobodę ruchów.
W linii Nike Studio Fleece używana jest średniej grubości szczotkowana dzianina z mieszanki bawełnianej. Stworzono ją przede wszystkim z myślą o wygodzie, głównie do niezbyt intensywnych aktywności, wypoczynku i noszenia na co dzień.
W skrócie: sięgnij po Tech Fleece, gdy potrzebujesz eleganckiego, lekkiego i ciepłego ubrania podczas aktywności. Sięgnij po Studio Fleece, gdy chcesz czuć się maksymalnie komfortowo.