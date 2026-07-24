Jak wybrać odpowiednie produkty Nike z dzianiny: przewodnik po linii Studio Fleece

Nike Studio Fleece to kolekcja damskich bluz, koszulek, spodni, spodenek i spódnic z dzianiny stworzonych z myślą o wygodzie i wszechstronnym, codziennym zastosowaniu. Linia obejmuje trzy warianty grubości tkaniny – lekki, średni i gruby – dzięki czemu można stworzyć system warstwowy dopasowany do pogody i poziomu aktywności. Wszystkie trzy warianty mają spójny styl w ramach kolekcji.

„Ważne było dla nas skupienie się zarówno na wrażeniach podczas noszenia ubrań, jak i na ich funkcjonalności” – mówi Jill Gonzalez, starsza kierowniczka działu zarządzania linią produktów w Nike. „Naszym głównym celem było stworzenie materiału i wykończeń, które są miękkie i przyjemne w dotyku”.

Studio Sport (dzianina Dri-FIT i Therma-FIT) uzupełnia ofertę dla osób, które potrzebują funkcjonalnych materiałów zapewniających swobodę ruchów.