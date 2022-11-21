Dlaczego nie należy skupiać się na BMI podczas starań o dziecko

Płodność bywa swego rodzaju zagadką. Istnieje bardzo wiele czynników mających wpływ na zdolność danej osoby do zajścia w ciążę i jej utrzymania: genetyka, historia przebytych chorób, kształt macicy, a także płodność osoby, od której pochodzi nasienie. Szczególnie nieoczywistym, a zarazem kontrowersyjnym czynnikiem jest wskaźnik masy ciała.



Przewracasz właśnie oczami? My również. Wskaźnik masy ciała nigdy nie był przeznaczony do celów medycznych. Jest to matematyczny wzór (masa ciała ÷ wzrost²), który został opracowany przez dziewiętnastowiecznego statystyka Adolphe’a Queteleta. Miał służyć jako narzędzie do szacowania przeciętnej wielkości ciała w populacji (białych mężczyzn w Europie Zachodniej). Dopiero w okresie pomiędzy latami 70. a 90. XX wieku wskaźnik ten zaczął być stosowany jako jednolity miernik masy ciała. Stało się tak wyłącznie dlatego, że uznano go za trochę lepszy niż pozostałe dostępne wówczas wskaźniki. Nawet obecnie badacze – a także ośrodki epidemiologiczne – zwracają uwagę, że „ten wskaźnik nie umożliwia postawienia diagnozy na temat otyłości czy stanu zdrowia danej osoby”.



Co więc ten pozornie przypadkowy wzór ma wspólnego z macicą? W wielu gabinetach zajmujących się niepłodnością nie leczy się osób ze wskaźnikiem masy ciała przekraczającym określoną wartość, o ile/aż nie zrzucą „wystarczającej” liczby kilogramów. Jest to kontrowersyjna praktyka, która może frustrować zarówno pacjentów/pacjentki, jak i lekarki oraz lekarzy. Zdaniem Lory Shahine, lekarki ze specjalizacją w zakresie endokrynologii reprodukcyjnej oraz ginekologii i położnictwa z Pacific NW Fertility w Seattle, a także prowadzącej podcast Baby or Bust, chociaż wskaźnik masy ciała na poziomie wyższym lub niższym od „normalnego” przedziału (kolejna kontrowersja) rzeczywiście z wielu powodów wiąże się z obniżoną płodnością, to jednak „płodni są ludzie o różnych masach ciała” (jednocześnie ludzie o „normalnej” masie ciała bywają też niepłodni). „Jeśli szufladkuje się daną osobę, mówiąc jej: »Twój wskaźnik masy ciała jest zbyt wysoki lub zbyt niski i dlatego nie możesz zajść w ciążę«, to nie patrzy się na problem całościowo”.



Być może jest to jeden z elementów całej układanki, ale skupianie się wyłącznie na kwestii masy ciała może przynieść więcej szkody niż pożytku. Z badań wynika, że zamierzona utrata wagi jest zazwyczaj tymczasowa i może pociągać za sobą skutki odwrotne do zamierzonych. Przeważnie wywołuje efekt jojo oraz zwiększa ryzyko udaru, chorób serca i cukrzycy – innymi słowy, powoduje ogólne problemy zdrowotne. A przecież ogólny stan zdrowia ma ogromny wpływ na zdrowie reprodukcyjne, co podkreśla dra Shahine.



Zamiast więc stresować się z powodu „jakiejś arbitralnej liczby”, jak określa to dra Shahine, lepiej podjąć inne, wymienione poniżej – niekontrowersyjne – działania wspomagające proces zachodzenia w ciążę.