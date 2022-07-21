Droga do piłkarskiego zawodowstwa według Jaelin Howell

Podcast Trained: Jaelin Howell mówi o przyszłości piłki nożnej
Coaching
Zastanawiasz się czasem, jak to jest piąć się na szczyt piłkarskiej kariery w USA? Opowiada o tym grająca w NWSL pomocniczka Jaelin Howell.
Trained to podcast, w którym omawiamy najnowsze innowacje i odkrycia z dziedziny fitnessu.
Jak wiele innych osób Jaelin Howell zaczęła uprawiać sport, zanim jeszcze nauczyła się czytać. Jednak w przeciwieństwie do większości z nas Jaelin reprezentuje barwy reprezentacji Stanów Zjednoczonych kobiet i klubu Racing Louisville FC. W tym odcinku prowadzonym przez Jaclyn Byrer wschodząca gwiazda piłki nożnej szczegółowo opisuje każdy etap tej podróży. Opowiada o korzyściach płynących z pochodzenia ze sportowej rodziny, mówi szczerze o trudnościach związanych z uprawianiem sportu na uczelni i wyjaśnia, jak trenowała, aby dotrzeć z małego klubu przez ligę akademicką aż do zawodowstwa. Mówi nam również, czego nauczyła się od kobiet, które były w tym miejscu przed nią, jak to jest grać ze swoimi idolkami z dzieciństwa i co chciałaby po sobie zostawić.
„Według mnie ważne jest, aby inspirować następne pokolenia i sprawić, że będą one patrzyły na sportowców i sportowczynie nie tylko jak na osoby uprawiające sport, ale także jak na zwykłych ludzi”.
– Jaelin Howell
Sportowczyni Nike i pomocniczka Racing Louisville FC
Masz pytania dotyczące nastawienia, ruchu, odżywiania, regeneracji lub snu? A może chcesz zaproponować temat lub kolejnego gościa? Napisz do Jaclyn na adres trained@nike.com, a ona zobaczy, co da się zrobić.