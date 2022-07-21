Droga do piłkarskiego zawodowstwa według Jaelin Howell

Jak wiele innych osób Jaelin Howell zaczęła uprawiać sport, zanim jeszcze nauczyła się czytać. Jednak w przeciwieństwie do większości z nas Jaelin reprezentuje barwy reprezentacji Stanów Zjednoczonych kobiet i klubu Racing Louisville FC. W tym odcinku prowadzonym przez Jaclyn Byrer wschodząca gwiazda piłki nożnej szczegółowo opisuje każdy etap tej podróży. Opowiada o korzyściach płynących z pochodzenia ze sportowej rodziny, mówi szczerze o trudnościach związanych z uprawianiem sportu na uczelni i wyjaśnia, jak trenowała, aby dotrzeć z małego klubu przez ligę akademicką aż do zawodowstwa. Mówi nam również, czego nauczyła się od kobiet, które były w tym miejscu przed nią, jak to jest grać ze swoimi idolkami z dzieciństwa i co chciałaby po sobie zostawić.