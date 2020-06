Ile ćwiczeń potrzebuje dziecko?

Pomagaj dzieciom w zdrowym rozwoju dzięki tym wskazówkom.

Odpowiednia ilość ruchu zwiększa się wraz z wiekiem dziecka, ale jaka jest wystarczająca? W tym artykule znajdziecie odpowiedź ekspertów na pytanie, jak dużo aktywności potrzebują dzieci w każdym przedziale wiekowym i co mogą zrobić rodzice, by zapewnić im tyle ruchu, ile to konieczne.



Istnieje powód, a raczej mnóstwo powodów, dla których ćwiczenia stanowią część programu nauczania w formie aktywności w klasie, przerwy między zajęciami lub wychowania fizycznego. Badania pokazują, że regularna aktywność fizyczna w dzieciństwie przyczynia się do lepszego rozwoju serca, kości, mięśni i mózgu, a tym samym poprawy ogólnego stanu zdrowia. Wpływa też na lepszą percepcję i wyniki w nauce, a także pomaga zwiększać pewność siebie i poczucie własnej wartości.



Ćwiczenia z profesjonalnym trenerem to jedno, a odgrywanie roli nauczyciela wychowania fizycznego to coś innego. Jeśli zastanawiasz się, ile ćwiczeń potrzebuje Twoje dziecko i jakie są najlepsze pod względem jego wieku, zapoznaj się z tym artykułem. Znajdziesz w nim wskazówki od najlepszych ekspertów i organizacji, na przykład przewodnik po planowaniu aktywności. (P.S. Te wytyczne zostały opracowane z myślą o dzieciach w USA. Rekomendacje nieznacznie różnią się w zależności od kraju, więc w razie wątpliwości skonsultuj się z pediatrą).