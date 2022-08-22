Historia zespołu Tigerbelles oczami Chandry Cheeseborough

Podcast Trained: tworzenie dziedzictwa z Coach Cheese
Coaching
Ten zespół lekkoatletyczny zajmuje ważne miejsce w historii sportu. Dowiedz się, jak była członkini Chandra Cheeseborough kontynuuje jego tradycje.
Trained to podcast, w którym omawiamy najnowsze innowacje i odkrycia z dziedziny fitnessu.
Choć dziś niewiele się o tym mówi, Tigerbelles – żeński zespół lekkoatletyczny Uniwersytetu Stanowego Tennessee – jest jedną z najbardziej utytułowanych drużyn sportowych w historii tego stanu. Pod wodzą legendarnego trenera Eda Temple'a zespół od zawsze składający się jedynie z czarnych sportowczyń wypuścił w świat 40 olimpijek, które zdobyły 23 medale – a wiele z nich jeszcze w czasach systemowej segregacji rasowej w Stanach Zjednoczonych. Jedną z tych rewolucyjnych sprinterek była złota medalistka olimpijska, a obecnie dyrektorka programu lekkoatletycznego Uniwersytetu Stanowego Tennessee Chandra Cheeseborough, znana też jako Coach Cheese. W tym odcinku opowiada prowadzącej Jaclyn Byrer historie ze swoich czasów w drużynie Tigerbelles oraz mówi, w jaki sposób Ed Temple wpłynął na nią jako sportowczynię i osiągającą sukcesy trenerkę. Wyjaśnia także, w jaki sposób podtrzymuje historię tego klubu sportowego, i udziela rad osobom chcącym odcisnąć swój ślad w świecie sportu.
„Nie można nauczyć nikogo determinacji. Trzeba to mieć. Wolałabym trenować kogoś zdeterminowanego, kto pewnego dnia prześcignie inną, bardziej utalentowaną osobę”.
– Chandra Cheeseborough
była zawodniczka drużyny Tigerbelle i dyrektorka programu lekkoatletycznego na Uniwersytecie Stanowym Tennessee
Masz pytania dotyczące nastawienia, ruchu, odżywiania, regeneracji lub snu? A może chcesz zaproponować temat lub kolejnego gościa? Napisz do Jaclyn na adres trained@nike.com, a ona zobaczy, co da się zrobić.