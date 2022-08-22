Historia zespołu Tigerbelles oczami Chandry Cheeseborough

Choć dziś niewiele się o tym mówi, Tigerbelles – żeński zespół lekkoatletyczny Uniwersytetu Stanowego Tennessee – jest jedną z najbardziej utytułowanych drużyn sportowych w historii tego stanu. Pod wodzą legendarnego trenera Eda Temple'a zespół od zawsze składający się jedynie z czarnych sportowczyń wypuścił w świat 40 olimpijek, które zdobyły 23 medale – a wiele z nich jeszcze w czasach systemowej segregacji rasowej w Stanach Zjednoczonych. Jedną z tych rewolucyjnych sprinterek była złota medalistka olimpijska, a obecnie dyrektorka programu lekkoatletycznego Uniwersytetu Stanowego Tennessee Chandra Cheeseborough, znana też jako Coach Cheese. W tym odcinku opowiada prowadzącej Jaclyn Byrer historie ze swoich czasów w drużynie Tigerbelles oraz mówi, w jaki sposób Ed Temple wpłynął na nią jako sportowczynię i osiągającą sukcesy trenerkę. Wyjaśnia także, w jaki sposób podtrzymuje historię tego klubu sportowego, i udziela rad osobom chcącym odcisnąć swój ślad w świecie sportu.