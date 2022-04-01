Rola pilotów w biegach osób niedowidzących i niewidomych

Czasami zabierają Youyou na wybrzeże, aby dać mu okazję poczucia wiatru wiejącego znad morza. Przechodzą przez bariery bezpieczeństwa, aby dać mu zastrzyk adrenaliny. A gdy już tam są, idą krok dalej i robią sobie krótką przebieżkę.



W fizyce, gdy spotykają się fale dźwiękowe o tej samej długości, rezonują na tej samej częstotliwości i powodują silniejsze oscylacje. Taki rezonans występuje właśnie w przypadku Youyou, Yachiego, Yao Yinga i Xiao Yu'era. Co jeszcze ich czeka, jeśli dalej będą tak wspólnie biegali? Niezależnie od tego, jakie postępy uda im się zrobić i jakie zawody na nich czekają, bieganie pozwoliło im zbudować więź i iść razem w jednym kierunku. Już samo to jest wielkim osiągnięciem.